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18 Aralık 2016 Pazar 09:38

Afyon Hocalar şehidini bekliyor; Kamil Tunç toprağa veriliyor

Afyon Hocalar şehit Kamil Tunç'un naaşını bekliyor. Şehit evinden yükselen ağıtlar yürekleri dağlıyor.

Afyon Hocalar şehidini bekliyor; Kamil Tunç toprağa veriliyor
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Afyon Hocalar şehidini bekliyor; Kamil Tunç toprağa veriliyor

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi halkı Kayseri’de bombalı saldırıda şehit düşen Kamil Tunç’un cenazesinin ilçeye getirilmesini beklerken, şehidin halası Selvinaz Yaşar, “Biz sana daha damatlık giydirecektik Kamilim. Kırdılar dallarını, gülümüzü soldurdular” diyerek ağıt yaktı.

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 askerden Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçe nüfusuna kayıtlı Sıhhiye Er Kamil Tunç'un cenazesi dün Kayseri’de yapılan törenin ardından uçakla memleketi Afyonkarahisar’a gönderildi.

BİZ SANA DAMATLIK GİYDİRECEKTİK

Ailesi ve kent protokolü tarafından Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığından alınan şehidin naaşı, 112 Acil Servis ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hocalar ilçesinde cenaze hazırlıkları devam ederken, evde taziyeleri kabul eden şehidin halası Selvinaz Yaşar’ın ise yeğeni için ettiği feryatlar herkesin yüreğini dağladı.

Acılı hala Yaşar, “Biz sana daha damatlık giydirecektik Kamilim. Kırdılar dallarını, gülümüzü soldurdular” diye ağıtlar yaktı. Acılı halayı ise koluna giren yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Şehidin babaevinin yanındaki Büyük Camii'nin minaresine dev Türk bayrağı asıldığı gözlendi. İlçedeki gençler ise, ellerinde Türk bayrakları ile terörü lanetleyen sloganlar atarak şehidin evine yürüdü. Şehit Tunç’un cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Öte yandan, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun da cenaze törenine katılacağı öğrenildi.
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