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Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı

Olympos Antik Kenti Kazıları'nda doktora yapan ve kazı ekibinde başkan yardımcılığı görevi yürüten Sinan Sertel, kazı bölgesi yakınında ağaç kesen magandayı uyarmak isterken canından oldu..

Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı

Olympos Antik Kenti Kazıları'nda doktora yapan ve kazı ekibinde başkan yardımcılığı görevi yürüten Sinan Sertel, kazı bölgesi yakınında ağaç kesen magandayı uyarmak isterken canından oldu..

19 Mayıs 2019 Pazar 19:02
Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı

Ağaç keserken, kendisini uyaran kazı ekibine saldırdı


Çevreye, ormana, agaca, doğaya zarar vermekte direnen, kendisini uyaranlara saldırmaktan çekinmeyen maganda, Kemer yakınlarında can aldı. Antik Olympos Kenti kazılarında doktora yapan, aynı zamanda kazı ekibi başkan yardımcılığı görevini yürüten 32 yaşındaki Sinan Sertel, bölgede ağaç keserken uyardığı kişinin bıçaklı saldırısında can verdi. Kazı ekibi gözü önünde işlenen cinayetin ardından kaçan zanlı, jandarma tarafından yakalanarak adalete teslim edildi. Kazı ekibi şoke uğrarken Sertel'in yakınları cenazeyi almak için Antalya'ya geldi.

ACIMASIZ MAGANDA KALBİNDEN BIÇAKLADI

Antalya'daki Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yapan ve kazı ekibi başkan yardımcısı olan Sinan Sertel (32), Kemer ilçesinde ağaç kesme yüzünden tartıştığı S.P. (32) tarafından kalbinden bıçaklanması sonucu yaşamını yitirdi..


Olay, saat 15.30 sıralarında, Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı sahilinde meydana geldi. Sinan Sertel ile S.P. arasında Kumluca ilçesindeki Olympos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında ağaç kesildiği iddiaları üzerine tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından S.P., yanındaki bıçakla Sinan Sertel'i göğsünden bıçakladı. S.P. olay yerinden kaçarken, Sinan Sertel ise ağır yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sertel, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi. Sinan Sertel'in cansız bedeni, ilçedeki özel hastanenin morguna konuldu. Göğsüne isabet eden bıçak darbesinin kalp zarına zarar vermesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenen Sinan Sertel'in Olympos Antik Kenti kazılarında doktora yaptığı ve kazı ekibi başkan yardımcısı olduğu belirtildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan S.P.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. İlk başta cinayet aleti bıçağı denize attığını öne süren S.P., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu karakoldaki ifadesinde bıçağı ormanlık alana attığını itiraf etti. Jandarma şüphelinin ifadesi doğrultusunda bıçağı buldu. S.P.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 19.05.2019 20:50
Anahtar Kelimeler:
Olympos Antik KentiOlymposAntik OlymposKemerMaganda
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