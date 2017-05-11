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11 Mayıs 2017 Perşembe 17:09

Ağrı'da çatışma, 2 şehit 11 yaralı var

Tendurek Dağı ve çevresinde devam eden operasyonda PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışma'da 5 terörist öldürüldü, 2 asker şehit

Ağrı'da çatışma, 2 şehit 11 yaralı var
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Ağrı'da çatışma, 2 şehit 11 yaralı var

Ağrı Doğubeyazıt ilçesi yakınlarında Tendürek Dağı'nda çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi, ilk ateş sırasında 2 asker şehit düştü, 11 yaralı var.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Tendürek'teki çatışmada 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tendürek Dağında arama-tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.

Olay üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı.

Öte yandan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında PKK terör örgütüne ait 3 ayrı bölgede el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.
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