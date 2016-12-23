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23 Aralık 2016 Cuma 12:49

Ağrı'da teröre lanet mitingi; 5 bin kişi Türk bayraklarıyla yürüdü

Ağrı'da Cuma namazı sonrası bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyerek, terörü lanetledi.

Ağrı'da teröre lanet mitingi; 5 bin kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
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Ağrı'da teröre lanet mitingi; 5 bin kişi Türk bayraklarıyla yürüdü
Sıfırın altında 15 derecede yapılan mitinge HDP dışındaki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.
Merkez cami önünde toplanan kalabalığa Vali Musa Işın, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Müftü İbrahim Gemici'nin de katıldığı yürüyüş 1 kilometre uzaklıktaki Abide Alanı'nda son buldu. Burada Kuran-ı Kerim'in okunması ardından sivil toplum kuruluşları adına hazırlanan ortak bildiri okundu. Vali Musa Işın burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Sizler kahraman bir halksınız. Bunu 15 Temmuz'da gösterdiniz, bu günde gösteriyorsunuz, sizi tebrik ediyorum. Sizin gayretiniz ve kahramanlığınızla biz ne kadar övünsek azdır. Bütün Türkiye bilsin ki Ağrı halkı vatanına ve milletine aşık bir halktır. Bugün bunu burada gösteriyorsunuz. Buradan ilan ediyoruz. Biz bayrağımızı ölümümüz pahasına indirtmeyeceğiz. Ölürüz ezanımızı susturmayacağız, ölürüz vatanımızı çiğnetmeyeceğiz, ölürüz vatanımızı böldürtmeyeceğiz, ölürüz Devletimizi böldürtmeyeceğiz, ölürüz Suriye olmayacağız, ölürüz kardeşliğimizi bozdurtmayacağız. Ölürüz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğiz.
PKK'nın gözünü kan bürümüştür, 32 yıldır kandan beslenmektedir. 32 yıldır Türkleri ve Kürtleri öldürmektedir. 32 yıldır bu topraklara nifak tohumları ekmektedir. Bu topraklarda yaşayan 80 milyon insan bu oyuna gelmemiştir. Bu millet birliğini ve beraberliğini muhafaza etmektedir, etmeye de devam edecektir. Şeytan ne kadar Müslümansa PKK ve başındakilerde o kadar Kürttür."
 
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