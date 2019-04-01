Ahmet Davutoğlu yerel seçimleri ilk kez değelendirdi



Yerel seçimler sonuçlarını değerlendire, eski Başbakan Prof.Dr Ahmet Davutoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçları ile ilgili tartışmalar devam ederken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu Twitter hesabından açıklama yaptı. Davutoğlu, "Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak, ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmektir" ifadelerini kullandı.



Davutoğlu, "1946'dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak" dedi.

Kişisel Twitter adresinden açıklama yapan Davutoğlu şunları kaydetti:

"1946'dan bu yana çok partili demokrasi ne kadar kesintiye uğrarsa uğrasın sonunda milletimiz sandıkta iradesini ortaya koydu. Bugün de yine genci yaşlısı milyonlarca vatandaşımız kanaatini oylarıyla ifade etti."

"Şimdi hepimize düşen milletimizin iradesine saygı duyarak ortak aidiyet bilincimize sahip çıkmak, ortak kader yolculuğumuza sağlam adımlarla devam etmektir."

