Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98783
ALTIN
233.628
DOLAR
5.6195
STERLİN
7.2915
EURO
6.3121

AK Parti, İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istiyor

Yerel seçimlerden sonra İstanbul'da itiraz edilen sandıklarda sayım sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı..

AK Parti, İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istiyor

Yerel seçimlerden sonra İstanbul'da itiraz edilen sandıklarda sayım sürerken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, İstanbul'da tüm oyların yeniden sayılması için YSK'ya başvuracaklarını açıkladı..

07 Nisan 2019 Pazar 15:23
AK Parti, İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istiyor

AK Parti, İstanbul'da tüm oyların sayılmasını istiyor


Yerel seçimlerin ardından İstanbul'da bir türlü açıklanamayan yeni belediye başkanıyla ilgili tartışmalar devam ederken AK Parti tüm oyların sayımını istiyor. İstanbul Büyükşehir Beyediyesi için kullanılan oylarla ilçeler için verilen oylar arasındaki fark arasında büyük çelişki olduğunu öne süren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, yerel seçim sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlara yönelik açıklamalarda bulundu, Yavuz, İstanbul'da tüm ilçelerde bütün oyların yeniden sayılması için bugün YSK'ye başvuracaklarını söyledi...AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz konuşmasında İstanbul'daki yerel seçimlerde organize usülsüzlük ve şaibenin bulunduğunu belerterek "Birileri bu işi kapatmaya çalışıyor, çamura yatıyor" iddiasında bulundu..


Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Yasamız kapsamı belirlemiş, çok net ortaya koymuş. Her seçimde partiler bunu kullanmış. Seçimler yargı gözetiminde yapılıyor ve seçim sonrasında yargı gözetiminde yapılan işlemler. YSK’nın kararı nihai bir karardır. Şu ana kadar gittiğimiz merciler yine yargı mercileri. Bir takım düzeltmeler yapıyoruz diyoruz, bunlar bizim düzeltmelerimiz değil. Seçim kurullarına bildiriyoruz, bunlar orada yapılıyor. 

Seçimin ardından pazartesi günü maddi hata düzeltimi yoluna gittik. Maddi hata düzeltimi yolundaki gayretimiz devam etmektedir. İlçe seçim kurullarında bunların düzeltimini sağlamaya çalışıyoruz. İlçe seçim kurullarına ‘tüm oyları sayın’ dedik. Daha ilk akşamdan başlayarak bu ‘İstanbul seçimlerinde şaibe var’ demiştim. Bunu kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Geçersiz oylar sayılsın talebimiz vardı. 4 ilçede tamamen, 2 ilçede kısmen oyların tamamının sayılmasına karar verildi. 33 ilçede geçersiz oyların sayımı yönünde karar verildi. İl seçim kurulu ‘Oy torbası açıldığında bir takım maddi usulsüzlük görürseniz tamamını sayın’ dedi. Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımı oldu. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye ilçe seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız.


Biz bu işte bir gariplik var dedik. İlçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593. İlçe ve büyükşehir arasındaki fark 40 bin 734. Bu rakamlarla sadece bir gariplik olduğunu hissediyor insan demek için bu örneği verdim. 

Yüzde 70’i bitti. Bunlardan sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 4 bin 343’tür. 28 bin 61 sandık sayıldı. Sadece geçersiz oylardan 4 bin rakam küçümsenecek bir rakam değildir. 39 ilçelerde bütün bu işlemler sonucu tüm düzeltmelere ilişkin sonuçta ne kadar AK Parti’nin hanesine, ne kadar CHP’ye kaydedildi ortaya koymak istiyorum. Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken, CHP’ye de 3 bin 485 oy var. Fark 10 bin 971... Şu andaki fark CHP en başta 29 bin 408 fark var dedi. YSK’nın açıklamaları da o düzeyde. Orada da 30 binleri bulan fark vardı. Geldiğimiz sayı 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsa biz çoktan öne geçmiştik. Önemli bunlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim rakamlarımıza göre şu anda çoktan 14 binlerin altına düştü.

İSTANBUL'UN 38 İLÇESİNE İLİŞKİN 'OYLARIN TAMAMI SAYILSIN' BAŞVURUSU

Dün Beyoğlu ilçemiz için tüm oyların sayımını istediğimiz bir müracaatımız oldu. Henüz bir karar verilmedi. Bugün ise kalan bütün ilçelere ilişkin 38 ilçeye ilişkin oyların tamamı sayılsın diye ilçe seçim kurulu üzerinden YSK’ya müracaat etmiş olacağız.

Biz bu işte bir gariplik var dedik. İlçelerdeki geçersiz oyların sayısı 274 bin 859 iken, büyükşehir belediyesine ilişkin 315 bin 593. İlçe ve büyükşehir arasındaki fark 40 bin 734. Bu rakamlarla sadece, bir gariplik olduğunu hissediyor insan demek için bu örneği verdim. 

Yüzde 70’i bitti. Bunlardan sadece geçersiz oyların sayımından AK Parti lehine 4 bin 343’tür. 28 bin 61 sandık sayıldı. Sadece geçersiz oylardan 4 bin rakam küçümsenecek bir rakam değildir. 39 ilçelerde bütün bu işlemler sonucu tüm düzeltmelere ilişkin sonuçta ne kadar AK Parti’nin hanesine, ne kadar CHP’ye kaydedildi ortaya koymak istiyorum. 

Şu ana kadar 14 bin 456 oy başka taraflara kaydedilmişken, CHP’ye de 3 bin 485 oy var. Fark 10 bin 971... Şu andaki fark CHP en başta 29 bin 408 fark var dedi. YSK’nın açıklamaları da o düzeyde. Orada da 30 binleri bulan fark vardı. Geldiğimiz sayı 16 bin 442. Demek ki arada 10 bin oy olsa biz çoktan öne geçmiştik. Önemli bunlar. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bizim rakamlarımıza göre şu anda çoktan 14 binlerin altına düştü.

Geçersiz oyların yüzde 70’i sayıldı. Sadece 4 ilçede 2 ilçenin de yarısında toplamının sayılmasına izin verildi. Burada yüzde 4’lük bir bölümdeyiz. 

Bu ‘İstanbul seçimleri en şaibeli seçimdir’ dedik. Birçok belge size gösterdik. Birçok bilgi, belgeden bahsettik. Şu an ilk kez telaffuz edeceğiz. Daha arkada çok konuşacaklarımız var. Biz İstanbul’da şaibe var derken rastgele söylemiyoruz. Büyükçekmece’de bir seçmen kaydı usulsüzlüğü yapıldı. Çalışan birisi ilçe nüfus müdürlüğü nezdinde çalışmaya başlıyor, sonra bir şeyler oluyor. Bazen, başkalarının yazdıklarına, bazen henüz ruhsatı alınmamış binalara usulsüz seçmen kayıtları yapılmış. Şu anda 2 kişi tutuklu. 5 belediye başkan yardımcısının ifadesi alınmış. Birilerinin resmi ikametgahına usulsüz seçmen kaydırıyor, oradaki olması gereken seçmen de düşüyor. Bunu biz nereye koyacağız? Biz Büyükçekmece’yi 4 bin 200 oyla kaybettik. Buradaki büyükşehir oylarını ne yapacağız? Belediye başkanının çok yakınındaki kişiler varsa, bu iş 2007’den beri yapılıyor ise biz buna ne diyeceğiz?

Sandıklar bir kez daha birinci " Kesimoğlu" dedi
Sandıklar bir kez daha birinci " Kesimoğlu" dedi
Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti
Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti
AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptalini istedi
AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptalini istedi
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy farkı son durum
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy farkı son durum
İstanbul seçimlerinde sonucu değiştirecek şok karar
İstanbul seçimlerinde sonucu değiştirecek şok karar
Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi
Tunceli'de mazbata krizi | Güvenlik gerekçesiyle verilmedi
Geçersiz oylarda son durum | İstanbul'da fark 19 bin
Geçersiz oylarda son durum | İstanbul'da fark 19 bin
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Halk TV'de toplu kıyım | Çok sayıda gazeteci işten çıkarıldı
Son Güncelleme: 07.04.2019 15:33
Anahtar Kelimeler:
Yerel Seçimler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüzcü Profesör için sosyal medya kampanyası saldırganı tutuklattı
Tecavüzcü Profesör için sosyal medya kampanyası saldırganı tutuklattı
İstanbul'da sona yaklaşıldı
İstanbul'da sona yaklaşıldı
Ortakaraören’in kadın muhtarı, başkan gibi çalışıcak
Ortakaraören’in kadın muhtarı, başkan gibi çalışıcak
Sandıklar bir kez daha birinci " Kesimoğlu" dedi
Sandıklar bir kez daha birinci " Kesimoğlu" dedi
Hatay'dan acı haber, Suriye'den ateş açıldı 1 şehidimiz var
Hatay'dan acı haber, Suriye'den ateş açıldı 1 şehidimiz var
Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti
Mansur Yavaş 90 yaşındaki Halime nineyi ziyaret etti
Civa zehirledi; Öğrenciler hastanelik oldu
Civa zehirledi; Öğrenciler hastanelik oldu
Ekrem İmamoğlu'nu Eyüp Sultan Türbesi'ne almadılar
Ekrem İmamoğlu'nu Eyüp Sultan Türbesi'ne almadılar

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort