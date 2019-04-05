AK Parti, İstanbul seçimlerinin iptalini istedi





Yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'na güvendiğini açıklayan, Binali Yıldırım'ın İstanbul halkına teşekkür pankartlarını asan Ak Parti teşkilatı, seçimlerin iptalini istiyor.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı gerekçesiyle İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

AK PARTİ VE CHP'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğunu gerekçe göstererek Büyükçekmece'deki belediye meclis üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptalini talep etti. İl seçim kurulunun başvuruyu reddettiği öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yaptığı açıklamada, Büyükçekmece'nin başvurusunun reddedildiğini, YSK’ya henüz başvuru yapılmadığını söyledi. CHP'li Öztrak ise "AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın oradaki seçimleri iptal talebi işlerin nereye gittiğini göstermektedir. İl seçim kurulu uygun görmemiştir" dedi



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, 'Usulsüz oy sayımı' tartışmalarına sahne olan İstanbul'da seçimin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Başvuru, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/2708 numaralı soruşturma evrakındaki gerekçelere ve mülkiye başmüfettişlerinin incelemelerine dayanarak yapıldı.

Habertürk'ün aktardığına göre iptal başvurusunda Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı ve bunun 'seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu' ifade edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan isim CHP'li Ekrem İmamoğlu olmuştu.

Bu verilere göre İstanbul'da yarış şöyle sonlanmıştı:

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 48.80

Binali Yıldırım: Yüzde 48.55

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YALANLADI AMA



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum" dedi.



Büyükçekmece ilçemiz tarafından tüm İstanbul'un seçiminin iptaline ilişkin müracaatta bulunulduğu şeklinde bir açıklama var ekranlarda. Bunun doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. İstanbul için iptal başvurumuz yok.



Büyükçekmece'de olan anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu, Nüfus Müdürünün de içinde olduğu ki Nüfus Müdürünün sırf bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum. Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil, 20 binlerin üzerinde bir sayıdan bahsediliyor.