AK Partili kadınlarda Erdoğan rüzgarı; Rehavete kapılmayın

ALAN GENİŞLETME

31 MİLYON SEÇMEN

MÜLAKAT YOLUYLA

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daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla yönetim kadrolarında değişiklik yapacak. Sivil toplum örgütlerinin üyeleri teşkilatlarda yer bulacak., çalışmalarını özetle şöyle anlattı:Önümüzde ramazan var. Ramazanda çat kapı iftar yapıyoruz. 5-6 aileyi ziyaret ediyorsak, bir aileye de habersiz giderek, iftar yapıyoruz. Hasta ziyaretleri, taziyeler bunlara devam edeceğiz. Geniş katılımlı sokak iftarları yapacağız. Kadın vekillerle il ziyaretlerimiz olacak. Kadın kollarının bir görevi de politika üretmek. Kadın konusunu partiler üstü görüyoruz. Geniş katılımlı toplantılarda farklı kesimlerden de katılımcıları alarak alanımızı genişletmek bizi neden anlamadıklarını anlamaya çalışmak esas amacımız olacak.Partimiz kurulduğundan bu yana Cumhurbaşkanımız kadın kollarına büyük önem veriyor. “Kadınlar siyasetin öznesidir” diyerek bizi siyasette özne olarak hissettirdi. Seçimlerde de, son referandumda da bu böyle oldu. 16 Nisan öncesinde 31 milyon seçmene ulaştık sadece kadın kolları olarak. Salon toplantılarını minimize ettik, çat kapı ziyaretleri ve ev sohbetleri yaptık.Cumhurbaşkanımızın daha geniş kitlelere ulaşma düşüncesi, bizim iki haftadır masaya yatırdığımız, ‘Bizim ulaşamadığımız bir kitle var bu kitleye nasıl ulaşırız’ şeklinde çalıştığımız bir konuydu. Bunu da talimat olarak alıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak için yönetim kadrolarını ona göre belirleyeceğiz. İçinde sivil toplum örgütlerinden de olan demografik yapılara göre de yönetime alacağımız kişilerle daha geniş kitlelere ulaşmanın yolunu arayacağız. İl ilçe yönetimlerini de mülakat yoluyla genel merkez olarak biz giderek teşkilatla birlikte oluşturacağız.