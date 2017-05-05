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05 Mayıs 2017 Cuma 19:39

AK Partili Şaban Dişli'nin kardeşi için tutuklama kararı

FETÖ'nün TSK içinde darbe için kurduğu Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi Mehmet Dişli'nin Akıncılar Üssü iddianamesinde de adı yer aldı.

AK Partili Şaban Dişli'nin kardeşi için tutuklama kararı
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AK Partili Şaban Dişli'nin kardeşi için tutuklama kararı

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'nde meydana gelen olaylarla ilgili iddianeme hakkında tutuklama kararı verilen AK Partili Şaban Dişli'nin kardeşi Mehmet Dişli için ikinci kez tutuklama kararı yüzüne karşı okundu. FETÖ'cü darbeyi organize eden Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu iddia edilen Dişli, darbe girişiminden sonra tutuklanmıştı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili olarak tutuklu bulunan eski Tümgeneral Mehmet Dişli için, Akıncı Üssü'ndeki olaylarla ilgili davada da tutuklama kararı verildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ( TSK) ihraç edilen eski Tümgeneral ve Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Mehmet Dişli hakkında, Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davada da tutuklama kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davanın tutuklu sanıklarından Dişli, birkaç gün önce getirildiği adliyede, Akıncı Üssü davasını görecek olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkartıldı.

Hakkında mahkemenin tutuklamaya dönük yakalama kararı çıkardığı Mehmet Dişli, resen açılan celsede, Akıncı Üssü iddianamesinin kendisine tebliğ edilmediğini, tebliğden sonra savunma yapacağını ve üzerine atılı suçları kabul etmediğini beyan etti.

Cumhuriyet Savcısı Fatih Halil Kaplan, isnat edilen suçların vasfı ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığına dair mevcut delil durumu ve delillerin tam olarak toplanmamış olması göz önünde bulundurularak, Dişli'nin tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, üzerine atılı suçların niteliği, delillerin henüz toplanmamış olması ve başka suçtan tutuklu olmasına karşın tahliyesi halinde kaçma şüphesini dikkate alarak Mehmet Dişli'nin tutuklanmasına karar verdi.

Dişli, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili davadan da tutukluydu.

Mehmet Dişli'nin ismi, darbeci askerlerin oluşturduğu 38 kişilik sözde "Yurtta Sulh Konseyi"nde de bulunuyordu.
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