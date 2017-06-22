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22 Haziran 2017 Perşembe 16:32

AK Partili Safranbolu Belediye Başkanı görevden alındı

FETÖ soruşturmasının yoğunlaştığı Safranbolu'da, bir süredir Başkan Aksoy'un görevden alınacağı iddia ediliyordu.

AK Partili Safranbolu Belediye Başkanı görevden alındı
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AK Partili Safranbolu Belediye Başkanı görevden alındı


Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy İçişleri Bakanlığı kararı ile görevinden alındı. FETÖ soruşturmasının yoğunlaştığı ilçede, bir süredir Başkan Aksoy'un görevden alınacağı iddia ediliyordu.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilen görevden alma yazısı sonrası Belediye Başkanı Necdet Aksoy, İlçe Kaymakamlığına davet edildi.

Mahalli İdareler İl Müdürü Engin Eren’in de hazır bulunduğu İlçe Kaymakamlığında görevden alındığına dair karar Başkan Aksoy’a tebliğ edilirken, yeni kararname ile Safranbolu'ya Kaymakam olarak atanan Fatih Ürkmezer'de kayyım olarak atandı.

Görevden alınan Başkan Aksoy, konuyla alakalı açıklamalarda bulunmayacağını belirtti.
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