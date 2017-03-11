Akdeniz'de dev balina balıkçı teknesini batıracaktı

Daha çok okyanuslarda görülen dev balinalar Akdeniz kıyılarında görüldü. Hatay Dörtyol açıklarında küçük bir balıkçı teknesinin üstüne gelen balina az daha faciaya neden oluyordu.Akdeniz kıyılarında avdan dönen balıkçıların karşısına dev bir balina çıktı. Dehşete düşen 3 balıkçı son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hem de tekenyi kurtardılar.Olay , Hatay Dörtyol kıyılarında meydana geldi. 25 yıldır Dörtyol'da balıkçılıkla uğraşan Mustafa Oktay , 3 arkadaşı ile birlikte avlanmaya çıktı. Ağlarını denize bırakan balıkçılar limana geri dönerken kıyıya yaklaştıkları sırada karşılarında uzunluğu 16 metre civarında olan dev bir balina görünce şaşkına döndüler.Balığa yaklaştıkları sırada dev deniz canlısı tekneye doğru yöneldi. Balinanın teknenin üzerine geldiğini gören balıkçılar son anda yaptıkları geri manevra ile hem canlarını hemde balinanın tekneyi batırmasını son anda önlediler.Bu dehşet saatleri yaşanırken balıkçılardan biri cep telefonunun kamerasını açıp o heyecanlı ve korkulu dakilakaları kayda aldı.Kıyıya kadar gelen balina daha sonra limandan uzaklaşıp derin sulara doğru hızla yol aldı.Korkulu dakikaların ardından limana dönen balıkçılar gördüklerini balıkçı arkadaşlarına anlatınca orada bulunanlar şaşkınlık içinde balinanın neden bu kadar sığ sulara kadar geldiğini tartışmaya başladı.Balıkı Mustafa Oktay, 25 yıldır balıkçılık yaptığını hayatında ilk defa bu kadar büyük bir balina gördüğünü söyleyerek , korku dolu bir gece geçirdiklerini kaydetti.