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Akit TV haber müdürüne sopalı saldırı

Akit TV'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine ağır bir üslupla hakaret eden  Haber Müdürü Murat Alan, sopalı kişilerin saldırısına uğradı..

Akit TV haber müdürüne sopalı saldırı

Akit TV'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesine ağır bir üslupla hakaret eden  Haber Müdürü Murat Alan, sopalı kişilerin saldırısına uğradı..

14 Haziran 2019 Cuma 16:30
Akit TV haber müdürüne sopalı saldırı

Akit TV haber müdürüne sopalı saldırı



Gazetecilere yönelik sopalı saldırıya bir yenisi daha eklendi. Bu kez saldırıya uğrayan Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesine hakaret eden Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan oldu. Alan Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de ellerinde sopayla gelen 4 kişinin saldırısı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Gaziosmanpaşa Sarıgöl'de cuma namazı kılmak için camiye giden Murat Alan sopalı 4 kişinin saldırısına uğradı. Alan, aldığı darbelerle yaralanırken sopalı 4 saldırgan kaçtı.

SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Türk askerine Akit TV yayından “eşekler” diyerek hakaret eden Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın dövdüğü belirlenen 4 kişiden 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü müdürlüğü ekipleri olay sonrası  yaptıkları çalışmada 4 saldırganın kimliğini tespit etti.

Aranmaya başlanan 4 kişiden S.A. ve B.C. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmalar yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Akit TVAkit Gazetesi
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