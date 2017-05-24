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24 Mayıs 2017 Çarşamba 23:03

Akli dengesi bozuk kişinin notu uçağı 4 saat bekletti

İstanbul Lefkoşa seferini yapan Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Ercan seferini yapmaya hazırlanan uçağında Kıbrıslı bir Türk yolcunun kabin görevlisine verdiği not uçağın gecikmesine yol açtı

Akli dengesi bozuk kişinin notu uçağı 4 saat bekletti
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Akli dengesi bozuk kişinin notu uçağı 4 saat bekletti

İstanbul Lefkoşa seferini yapan Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul-Ercan seferini yapmaya hazırlanan uçağında Kıbrıslı bir Türk yolcunun kabin görevlisine verdiği not uçağın gecikmesine yol açtı

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 16:45'te Ercan Havalimanı'na kalkış hazırlığı yapan KK110 sefer sayılı uçaktaki Kıbrıslı bir yolcu görevli kabin memuruna Kıbrıs'ın AB'ye girmesiyle ilgili yazdığı bir notu uzattı.

Edinilen bilgiye göre notta 'Buradan KKTC Başbakanına sesleniyorum olacaklardan ben sorumlu değilim' yazdığı öğrenildi.

Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Uçağın yolcuları tedbir amacıyla terminale alınarak tekrar kontrolden geçirildi. Yolcuların bagajları da x-ray kontrolüne alındı. Yapılan arama sonunda herhangi bir olumsuz durum olmadığı anlaşıldı. Gözaltına alınan yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. Yolcular, 4 saatlik gecikmenin ardından başka bir uçakla Kıbrıs'a uçtu.

 
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