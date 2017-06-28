Aksakallı Paşa, El Bab'a gitmeden Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Özel Kuvvetler Komutanıemriyle darbeci Tuğgeneral'yi öldürdükten sonra şehit edilen koruma astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.El Bab’a geçmeden önce karayoluyla Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ne gelen Korgeneral, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. 'Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et' diyerek darbeci generali öldürme emrini verdiği 20 yıllık askeri Ömer'in kabri başında dua eden Aksakallı, mezarlıkta şehidinve kardeşi Soner Halisdemir’le de bir araya geldi. Ziyaretin ardındar Korgeneral Aksakallı, karayoluyla kentten ayrıldı.Şehidin kardeşi Soner Halisdemir, Facebook hesabından fotoğraflarla birlikte “Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa El Bab'a geçmeden önce ağabeyim Ömer Halisdemir'le hasret gidermeye kasabamıza geldi. Allah kendilerinden razı olsun” notunu paylaştı.