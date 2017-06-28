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28 Haziran 2017 Çarşamba 23:42

Aksakallı Paşa, El Bab'a gitmeden Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, emriyle darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen koruma astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

Aksakallı Paşa, El Bab'a gitmeden Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
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Aksakallı Paşa, El Bab'a gitmeden Halisdemir'in kabrini ziyaret etti


Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, emriyle darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen koruma astsubayı Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

El Bab’a geçmeden önce karayoluyla Bor İlçesi'ne bağlı Çukurkuyu Beldesi'ne gelen Korgeneral Zekai Aksakallı, Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti. 'Bunun sonunda şahadet var. Hakkını helal et' diyerek darbeci generali öldürme emrini verdiği 20 yıllık askeri Ömer'in kabri başında dua eden Aksakallı, mezarlıkta şehidin Babası Hasan Hüseyin Halisdemir ve kardeşi Soner Halisdemir’le de bir araya geldi. Ziyaretin ardındar Korgeneral Aksakallı, karayoluyla kentten ayrıldı.

Şehidin kardeşi Soner Halisdemir, Facebook hesabından fotoğraflarla birlikte “Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Paşa El Bab'a geçmeden önce ağabeyim Ömer Halisdemir'le hasret gidermeye kasabamıza geldi. Allah kendilerinden razı olsun” notunu paylaştı.
 
Halisdemir pastasından sonra Atatürk heykeli
Halisdemir pastasından sonra Atatürk heykeli
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir#039;in annesi vefat etti
Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti
Ömer Halisdemir#039;li pastaya tepki yağdı
Ömer Halisdemir'li pastaya tepki yağdı
Halisdemir#039;in babasın Sekin#039;in ailesini ziyaret etti
Halisdemir'in babasın Sekin'in ailesini ziyaret etti
Erdoğan 15 Temmuz kahramanı Halisdemir#039;in baba evinde
Erdoğan 15 Temmuz kahramanı Halisdemir'in baba evinde
Şehit Ömer Halisdemir#039;in mezarına ziyaretçi akını
Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını
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