Akşehirli Astsubay Ümmet Ufacık şehit düştü: Diyarbakır'dan acı haber, 3 şehit

Diyarbakır'da kalleş tuzak: 3 asker şehit var..

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Dicle kırsalında, yola düşenen el yapımı patlayıcı askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Dicle'de teröristlerce daha önce döşenen EYP'nin patlaması sonucunda 2 askerin şehit olduğunu, 2'si ağır 5 askerin ise yaralandığı bildirildi. Şehit düşen askerlerden Akşehirli Astsubay Ümmet Ufacık'ın acı haberi ailesine gün içinde verildi.

Daha sonra yapılan açıklamada, ağır yaralı olarak tedavi altına alınan askerlerden biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dicle'deki kalleş tuzakta şehit sayısı 3'e yükseldi.



Açıklamada şöyle denildi:

Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında Diyarbakır İli Dicle İlçesi Kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında, 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında teröristlerce daha önceki tarihlerde döşenmiş olan mayın/EYP’ye temas sonucunda meydana gelen patlamada 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuş, 2’si ağır, 3’ü hafif olmak üzere 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Yaralanan arkadaşlarımızın Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

ACI HABER AİLELERE VERİLDİ

Şehit olan Jandarma Astsubay Ümmet Ufacık'ın (28), Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin, Akşehir ilçesinde bulunan babaevine giden Kaymakam Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya ve İlçe Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, baba Bahattin ve anne Gülay Ufacık'a, evlatlarının şehit olduğu bilgisini verdi.

Haberi duyan aile yakınları ve vatandaşlar, taziye için eve geldi. Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Akşehir Belediyesi ekipleri, evin önüne taziye çadırı kurdu.

Bekar olan şehit Ufacık'ın iki kardeşinin olduğu öğrenildi.