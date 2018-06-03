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Akşener'den kritik soru; Paralar nereye gitti

Akşener, Gaziantep ve Osmaniye’deydi. Akşener, “10 milyon işsiz var. Yüzde 26’sı genç, 36’sı kadın. 450 milyar dolar borcu olan bir ülkeyiz. Vergilerimizle toplanan paraların nerelere gittiği meçhul” dedi..

Akşener'den kritik soru; Paralar nereye gitti

Akşener, Gaziantep ve Osmaniye’deydi. Akşener, “10 milyon işsiz var. Yüzde 26’sı genç, 36’sı kadın. 450 milyar dolar borcu olan bir ülkeyiz. Vergilerimizle toplanan paraların nerelere gittiği meçhul” dedi..

03 Haziran 2018 Pazar 08:44
Akşener'den kritik soru; Paralar nereye gitti

Akşener'den kritik soru; Paralar nereye gitti


Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Gaziantep ve Osmaniye’deydi. Akşener, “10 milyon işsiz var. Yüzde 26’sı genç, 36’sı kadın. 450 milyar dolar borcu olan bir ülkeyiz. Vergilerimizle toplanan paraların nerelere gittiği meçhul” dedi..

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dün Gaziantep ve Osmaniye mitinglerinde konuştu, “Bu seçimi Sayın Erdoğan istedi. Biz de bir şey demedik, ‘Eyvallah’ dedik. Türkiye’nin bütün sorunlarını kadın gözüyle, kadın yüreğiyle çözmek için yola çıktık” dedi. Gazete Habertürk'ten Yusuf Kılıç'ın haberine göre “Kadına şiddet, kadına istismarla ilgili öyle bir mücadele edeceğim ki kimse elini kaldıramayacak” ifadesini kullanan Akşener, özetle şunları söyledi:

- Türkiye Allah’ın izniyle 24 Haziran’dan sonra çok daha iyi olacak. Gaziantep hem ticaret hem sanayi şehri. Peki gençler neden işsiz? “İşsiz gençlere 500 TL aylık vatandaşlık maaşı başlayacağım” dedim, ortalık karıştı. “Kaynağı nereden bulacaksın?” diyorlar. Kaynak çok. Hepsini o lüks arabalardan indireceğim.

- 10 milyon işsiz var. Yüzde 26’sı genç, 36’sı kadın. Bugün 450 milyar dolar borcu olan ülkeyiz. Köprüler, şehir hastaneleri, tüp geçitler yapıldı ama yandaş müteahhitlere yaptırıldı. Böyle ekonomik anlayış olamaz. 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplandı. Bu paraların nereye gittiği meçhul.

- Öğretmenler yeniden eğitimin parlayan yıldızı olacak. Aranızdan bakanlar, mucitler, Sancar’lar çıkacak.

- Size söz veriyorum, 2019’un ramazan ayında 81 ilden temsilcimizle Suriyeli kardeşlerimizle Suriye’de beraber iftar açacağız inşallah. Çünkü herkes vatanında mutludur. İlk işimiz, sınırlarımızdaki sistemi düzeltmek olacak.

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