Akşener: Fatma Şahin tatava yapmasın

Gaziantep gezisi sırasında belediyeye ait çöp kamyonu ile yolu kesilen Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin tatava yapmasın. Ablanın Fethullah Gülen için yaptığı salya sümük konuşmaya bakmak lazım" dedi.



İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, ilk kez ulusal bir kanalda haber programına katıldı. Medyanın Erdoğan muhalifi adaylara uyguladığı karartma kampanyasını delmeyi başaran liderler arasına Meral Akşener de katıldı. Seçim 18 gün kala Habertürk TV’de yayınlanan Teke Tek programına katılan Akşener, Fatih Altaylı'nın sorularını cevap verdi. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Akşener, Bizim kitlelerimiz farklı. Sürekli kaybetmekten kendini kötü hissettiren seçmene İnce kendini iyi hissettirdi. Ama benim hitap ettiğim kitle merkez sağın muhafazakar kitlesi. Bir gaz kaçırma söz konusu değil" dedi...

MEDYA'DA BİR KARARTMA VAR

Merak Akşener "Medyada bir karartma olduğunu biliyorum, eğer medyada görünemiyorsanız başka yol buluyorsunuz, halka gidiyorsunuz. Yazılı basında yoksanız bile o şehir sizi konuşuyor. Öyle bir yolla bu işi çözüyorsunuz. Siyasetçi bir yol bulur" dedi.

Akşener "ABD'li bir siyahi siyasetçi iki kat fazla çalıştığını açıklamıştı. Biz de iki kat fazla çalışıyoruz" dedi.

GAZİANTEP'TE YAŞANAN OLAYLAR

Akşener Gaziantep'te yaşanan olaylara ilişkin, "Çöp ve harfiyat kamyonları ile kapatmışlardı. Şoförle tartışmadım o emir kulu neticede. Valiye yazıklar olsun, belediye başkanına da yazıklar olsun dedim. Eskort vermediler. Vatandaşlar belediye başkanını yuhaladılar. Antep'te durumumuz çok iyi. İYİ Parti olarak Diyarbakır’dan aday çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

FATMA ŞAHİN AÇIKLAMASI

Akşener, "Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin tatava yapmasın. Kamyonları çekip Sayın Erdoğan'ı 15 dakika orada bekletsin bakalım ne oluyor. Belediye çöp konteynerları ne demek? Ablanın Fethullah Gülen için yaptığı salya sümük konuşmaya bakmak lazım" dedi.

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIĞI

"Muharrem İnce Meral Hanım'ın gazını kaçırdı" diyenlerin yorumu sorulunca Akşener "Bizim kitlelerimiz farklı. Sürekli kaybetmekten kendini kötü hissettiren seçmene İnce kendini iyi hissettirdi. Ama benim hitap ettiğim kitle merkez sağın muhafazakar kitlesi. Bir gaz kaçırma söz konusu değil. Sadece CHP seçmeninin mutlu olduğu bir süreç bu. CHP’nin altı oka evet basacak seçmeninin söylense de verdiği yer partisidir. CHP içinde yer alan Batıdaki merkez sağ seçmen bizde duruyor." cevabını verdi.

Akşener, "İç Anadolu'da da saha gözlemi ve anket sonuçlarında şaşırtıcı ilgi var. Adana'da, Hatay Samandağı'nda gördüğüm ilgiden çok mutluyum. Teşekkür ediyorum" dedi.

DEMİRTAŞ’A POLİS YANITI

Akşener, "Biz Selahattin Demirtaş Bey ile Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde partilerimizin görevlendirmesiyle biz Çin’e gittik. Yarı minibüs gibi bir araçta geziyoruz. Demirtaş bana döndü ve senin polislerin beni bir dövdüler dedi ki. Kaç tarihindeydi dedim 1987 dedi. Ben o zaman Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Kocaeli fakültesinde yüksek lisans yapan biriydim" dedi.

Meral Akşener, "Abdullah Gül'ün adaylığını isteyen çok garip bir grup varmış. Bunlar Gül’ü çatı aday olarak istediler. HDP'nin de razı olduğunu söylediler. Burayı ben bozdum. Sonuç itibarıyla Kürtlerden bana oy gelmeyeceği söylendi. Kürtlerin hiç oy vermeyeceğini dillendiren HDP'li Sırrı Süreyya Önder. Sonra da ikinci turda Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini söyledi. Bu çok manidar.Benim arkadaşlarıma 'hadi biz parti kuralım, 3. bir yola ihtiyaç var' dediler. Dolayısıyla geçmişin merkez partilerine benzeyen fakat 21. yüzyılın değerlerine sahip çıkan bir parti kurulması lazım dediler ve herkes taşın altına elini koydu. Parti genel merkezimizi bizim sanıyorlar, hayır kiralık. Bunların hepsi imece usulü yapıldı." diye konuştu.

“YUSUF HALAÇOĞLU’NUN KIRGINLIĞI YOK”

Akşener sözlerini şöyle sürdürüdü:

"Yusuf Halaçoğlu benim hocamdır. 1. sıra Kayseri’de onundu. Evini İzmir’e taşımış. Ben de ona durumu anlattım. Kesinlikle bir kırgınlık yok. Şuan yurt dışında ve oradaki Türklere İYİ Parti’yi anlatıyor.S-400’lerle ilgili bir duyumum var. Umarım doğru değildir. Büyük bir güvensizlik neticesinde sarayın korunması için alındığına dair bir duyumum var. Umarım doğru değildir."

HER YIL MÜFREDAT DEĞİŞİYOR

Eğitim politikalarına ilişkin ise Akşener "Türkiye'de 1997'de 5+3 kesintisiz eğitim Türkiye'yi bu günlere getirdi. İmam Hatipler o gün meclise gelebilseydi bu gün eğitimimiz bu şekilde olmazdı. Bugün İmam Hatiplere öğrenci göndermek için bütün okullara tükürdü. İş bilmezlik cehalettir ya da bilerek dün siz bizim bu alanımıza yanlış yaptınız biz de sizin bu alanınıza yanlış yaparız olabilir. Ya budur ya da cehalettir." ifadelerini kullandı.

Akşener "Her yıl müfredattaki değişikliklere son veriliyor. Milli ve manevi değerlerini öğrenen, bilen tercihlerini de veren. Mezun ettiğimiz çocukların uluslaradsı yaşdaşları ile rekabet ediyorlar mı, öyle bir eğitim verbiliyor muyuz? Aziz Sancar Mardin Lisesi'nden mezun oldu NOBEL aldı. Kim bilir nasıl cin gibi, zeki çocuklarımız var. Bunları bulmaya yönelik bir öğretim sistemi olmalı." dedi.

ASKERİ LİSELERİN KAPATILMASI

Askeri liselerin kapatılmasına dair ise Akşener " 2010 referandumu 15 Temmuz'u yaratandır. Kesinlikle 2010'daki referandum olmasaydı belki 15 Temmz olmazdı. Sonra yargı ele geçirildi. İlker Başbuğ'un hapis yatması o ara FETÖ'cülerin sistem içerisine girmesi... Cevap olarak ne oldu binalara savaş açıldı, binalar kapatıldı. Bu okullar vatanın. İlk geldiğimde imzalayacağım evrak bu olacak açılması lazım." ifadelerini kullandı.

FETÖ SUÇLAMALARI

"Size örgütünüzden birkaç kişiye FETÖ ile bağlantılı soruşturma açıldı, size bu suçlama nerden çıktı" sorusuna Akşener, "MHP'nin genel başkanlığına soyunduğumdan beri bu bana söyleniyor. Bu siyasetli kılıklı insanlar devamlı dedikodu yaptılar, ellerindeki belgeleri savcıya veremediler. Olağanüstü hal şartlarında bunu yapmaları mümkündü, ben elinde bilgi belge olanlar savcılığa başvursunlar dedim, iftiralarını ispatlayamayan şerefsizdir. FETÖ'den talimat aldığımı söylediler. Ben kimim ki dokunulmazlığım yok. Bizim içimizde FETÖ'den tutuklanan yok." dedi.

Meral Akşener "Bizim örgütümüz içinde FETÖ'cülükten tutuklanan yok yıllarca FETÖ'cüler ile mücadele etmiş ağır ceza hakimi arkadaşımız Halkbank ile ilgili bir tweet attı, Halkbank itibarı sarsıldığı gerekçesi ile davacı oldu, şimdi tutuklu." açıklamasını yaptı.

"ERDOĞAN BENDEN KORKUYOR"

Akşener "FETÖ mücadelesi yapıldığı iddia ediliyor. Habire aldatılan arkadaşlar teflon tava gibi üzerine bir şey yapışmayacağını zannediyorlar. Şimdi bu teflon tavayı atma vakti geldi, çizilmeye yapışmaya başladı. Tayyip Bey'in damadı FETÖ okulunadn mezun aynı zamanda bakan. Bir taraftan FETÖ mücadelesi yapılıyor bir taraftan Meral Akşener FETÖ'cü deniyor, her şey ortada." dedi.

Akşener, "Sayın Erdoğan korkuyor benden. Siz korktuğunuzu dikkate alır mısınız? Kendisi ne zaman beni dikkate alacak? 2. tura kaldığımda. Zaten sayın Erdoğan CHP’den oy istemiyor. Orayı şeytanlaştırarak yüzde 65’lik sağın her renginden oy almaya çalışıyor. Göreceksiniz, ikinci tura ben kalacağım. Bunu hem anketler, hem sağ seçmen söylüyor."

15 TEMMUZ VE ERLERİN YARGILANMASI

Akşener 15 Temmuz davası ve erlerin o günkü eylemlerine dair de "Bu çocuklar daha beş günlük er, siz de askerlik yaptınız, komutanı hadi şuraya deyince ne diyebilir? Mehmet hapiste komutanlar ne yaptı, bu işlerin sorumluları nerede? 18 yaşında insan bilir mi bunu? Silah mı çekmiş hayır. Bu çocuklar devlete emanet edilmiş. Kendilerine emanet edilen çocukları ziyan ettiler. Kim bana FETÖ'cü diyorsa ya kiriptocudur ya da çevresinde derin FETÖ'cüler vardır." ifadelerini kullandı.

Kerim Çoraklı'nın tutuklanması ve FETÖ bağlantısı iddialarına ilişkin "Ankara il başkanlığının resmi sigortalı çalışanı. Tanıdığım, sevdiğim bir genç. Bahçeli'nin söylediği sözleri tweet haline getirdiği ve attığı için gözaltında." dedi. Akşener, "Kerim Yılmaz ise Halkbankası'nı sikayetinden dolayı gözaltında. FETÖ'cü arayan nereye mensupsa aynaya baksın orada liderlerini, başkanlarını görürler." şeklinde konuştu.

"TAYYİP BEY İLE İKİNCİ TURA KALIYORUM"

Akşener "Saha başka bir şey söylüyor. Tayyip Bey rakibini seçti. CHP'nin adayını rakip olarak seçti. Bir de cinsiyet olarak da kadın. Bana para diyemiyorlar, pul diyemiyorlar. İlk turda göreceksiniz seçmen sağ duyulu, irfan ıyüksektir. Ben ikinci tura kalıyorum. Sayın Erdoğan ile ozaman... 24 yıldır bu ülkede aktif politikada yaşayan tek kadınım, bu insana bir göz sağlıyor." dedi.

Akşener "Şırnak'taki o gencin Muş'ta pastanesi olan o gencin benim etrafımdakilere bakıp 'Bu kadına sahip çıkın, Türkiye kokuyor' diyen o genci ters tepmek olur. Kürtlerin oyu ceplerinde diye bir şey yok. Geçmişin merkez partilerine benzeyen ama yüzyıla uygun bir siyasi parti lazım dediler yola çıktık. Herkes katkıda bulundu. Partimizin binası kiralık. 80 bin civarında aylık kira ödüyoruz. Koltuğunu biri aldı imece usulü." dedi.

Akşener "Paraya dair ne varsa çok pahalı oldu, maneviyata dair ne varsa ucuzladı. Komşuluk ucuzladı, yok. Komşuluğun dayanışmanın ne olduğunu unuttu bizi yönetenler, biz bunu bozduk. Kampanya devletin kontrolünde benim ki çok büyük değil. Mali gücümüzün ne kadar yeteceği konusunda endişelerim vardı. Seçime sokulmazsın diyorlardı, şimdi de ikinci tura kalabilecek mi dur bakalım diyorlar. Dur bakalım gidiyoruz. Özel uçaklara bindiğim söyleniyor. Normal uçak ile gidiyorum." ifadelerini kullandı.

Akşener "4 polis kuruyor beni. Resmi olarak. Otel ücretlerimi ben kendim ödüyorum. 7 ay evvel parti kurulduğunda sallanan masalarda çıktım konuştum, sonra platformlara döndü. AK Parti'de 5 tane TIR gördüm. Dolayısıyla minimumda tutarak bir sistem oluşturduk. AK Parti'nin başlangıcını biliyorum ben. Belediyeler üzerinden geldiğinde para vardı. Biz de devlet parası yok" dedi.

BORÇLARIN SİLİNMESİ VE ISRAF

Akşener "Biz insanları haciz elemenlarından kurtarmak istiyoruz. İktidar yoksulluktan beslenerek iktidarlığını sürdürdü. Yandaş muteahhitlerin boçları silindi kimse ağzını açmadı. Yandaş mütahitlerin vergilerinin affedilmesi doğru değil. Parayı nasıl bulacaksınız? Bir defaya mahsus olan bir iş bu. Duyumu Umumi boçlarını biz bitirdik, komşusu açsa ne yapacak? Kredi kartı borçlarını alıp kumar oynamışsa bunlar değil. Mehmet Şimşek araba kiralamalarıyla ilgili itiraz olduğunda fındık fıstık parası demişti. Müthiş bir israf var, israfa karşı savaş açacağız. Yandaş muteahhitlerin yaptığı fahiş fiyatlı binalara taşındılar. Dar gelirlilere kira gibi peşinatı olmayan sonradan satın alma imkanı ona tanınan, sosyal projeden bahsediyoruz. TOKİ'yi bir kere olması gereken yere çekeceğiz, orası oldu bir çiftlik. Sosyal konut yapılıyor, peşinat veriyorsunuz, kredi alıp ödüyorsunuz. Bizim ki kira şeklinde başlayabilen sonra alınan. Devlet yapacak." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN NEFES ALMASINI SAĞLAMAK LAZIM"

Meral Akşener "İşsizliği düşüreceğim. Özel sektör ve devlet beraber yapacak. Her yere üniversite açıldı. Bizim ekonomiye bakışımız önce hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanması, ekonomi diğeri de eğitim. Demokrasinin doğru işlemediği OHAL içerisinde seçim yaptığımız için böyle bir alanda insanların nefes almasını sağlamak lazım, o zaman insanları üretken hale getirirsiniz. İstanbul'da yapılan havalimanı tamamen şahısların ve yolcu garantili. Köprülerden 8 liraya geçiyoruz, bunu devlet yaptı devlet borçlandı neyle vatandaşın parasıyla." dedi.

GIDA İTHALATINDAKİ ARTIŞ

Akşener "Bizim gibi ülkeler problemlerini doğru tespit edemezler ve kaynaklarını da doğru kullanamazlar. Biz doğru tespit ederek kaynağı da doğru kullanıyoruz. Huzur, refah ve birbirimize güvenmeyi yaratacağımız anlayış ile bu dediklerimizi de hayata geçireceğiz. Hiçbir gazeteciyi mahkemeye vermedim. Ben hiçbir gazeteye tazminat davası açmadım. Bu yüzden eleştirebilir, hesap sorabilirsiniz." şeklinde konuştu.

"BİR İNSAN HER ŞEYİ BİLİR Mİ?"

Akşener "Yerli uçak yapacağız... 2007'den beri uçaklar havadan inmedi aşağıya. Bütün sanayi kuruluşlarımız satıldı. En son şeker fabrikaları satıldı. Amerika kendi çiftçisini koruyor. Geleceğin en büyük sorunları gıda, tarım su savaşlarıdır. Mısır, soğan, sarımsak ithal ediyorsun. Gıdanın her şeyini ithal ediyorsun. Mili-yerli diyorlar. Milli yerli bir tarım politikanız olması gerekmiyor mu? Pancarı bitirirsen, küspeyi bitirirsin. Yoksulluk diye bir ekonomik mantıkları var. Yoksulluktan beslenen ekonomi politikaları var. Beton ekonomisi, laf ekonomisi. Sayın Erdoğan her şeyi biliyor. Ya bir insan her şeyi bilir mi? İngiltere'ye para bulmaya gitti, geldi dolar fırladı. Mevlüt Çavuşoğlu Amerika'da, Mehmet Şimşek İngiltere'de ne yapıyor? SEKA böyle satıldı. Özelleştirmeye kaşı değilim. Fabrikaların içi boşaltılıyor ya AVM oluyor ya da TOKİ." dedi.

"GÜÇLÜ BİR SURİYE BİZE FAYDALIYDI"

Meral Akşener "Ayran gönüllü bir ruh hali var. 4 milyona yakın Suriyeliyi mülteci olarak ülkemizde barındırıyoruz. Ben insan karşıtı değilim. Suriye'nin içine elini iktidar soktu. Güçlü bir Suriye kime faydalıydı, bize faydalıydı. Beşar Esad ile derin bir ahbaplık kuruluyor, buna itirazımız yok. Müslüman dünyasının reisi kabul ettiler kendilerini. Batılıların Türkiye'deki siyasetçilerle ilgili anlayışı vardır, direk konuşmazlar, övgüden hoşlanırlar. Var ya bir adam ver mehteri... Herkes vatanında mutludur. Derhal Suriye'deki ilişkileri düzeltmek ve bu kişileri memleketlerine geri döndermek ilk işimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

Akşener "İyi bir kadromuz var, ben tarihçiyim. Ülkelerle olan ilişkilerin tarihini bilmek zorundasınız. Uluslararası arka palanını biliyorum. Ben ekonomiyi değil ekomist kadroyu yöneteceğim. Türkiye'nin yönünü Orta Doğu'ya doğru kırdılar. Zannetiler ki orası ağası paşası olacak. S400'lerle ilgil ibir duyumum var, sarayın korunması için alındığı şeklinde. Umarım doğru değildir. Şeffaf bir dış politika, muhataplarla açık, ilkeli ve ciddi. Burada 'ey' yapıp 3.5 saat konuşup Osmnalı tokatı atıp şeker fabrikası satamazsınız. Ey çekerken düşünmeniz gerek. Bilgisizlik , tecrübesizlik ve teoriyi gerçek zannetmek. ABD ile, Rusya ile iyi ilişkiler kimin işine yarar, bizim işimize yarar. Hala OHAL devam ediyor böyel bir şey olur mu. Şartlar bu şekildeyken yabancı yatırımcı gelir mi gelmez, yerli yatırımcı yatırım yapar mı?" dedi.

Akşener "Önce OHAL'i kaldıracağım. Bir parlamenter sistem kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ile görüştüm. Bu sistemi iyileştirerek hangi tarihlerde milletimize sunacağız bunun yol haritasını çizeceğiz." dedi.

FETÖ İLE MÜCADELE VE GÜLEN'İN İADESİ

"FETÖ ile mücadele sürecek mi" sorusuna Akşener "İktidardaki arkadaşlar bizim, birileri ile el sıkışmadan yapamıyorlar. Mutlaka el sıkıştıkları birileri oluyor. Polis, yargıç, öğretmen devletin olmalıdır. Siz askeriyeye herhengi bir örgütü dolduramazsınız. Partimiz kurulduktan 2 ay sonar FETÖ ve benzeri gruplarla iş başına geldiğimizde nasıl mücadele edebileceğimiz tartıştık ve sonuç çıktı. Bunu da basınla tartıştık. Çok ciddiye alınması gereken bir mücadele yolu bu. Biz FETÖ ile mücadele etmezsek onlar bizimle mücadele eder."dedi.

Gülen'in iadesi konusunda ise Akşener "Ben gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir devletseniz rol icabı iş yapamazsınız, ciddi olmanız gerekir. Türkiyen'nin ciddi olmadığını düşünüyorum. Gülen Türkiye'ye iade edilmeli. Biz bunu yapacağız. Bugün iade edlmesinin istenmediğini düşünüyorum, gelir de ya konuşursalar." cevabını verdi.