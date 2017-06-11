Al Yazmalı Aybüke Öğretmen duvağıyla toprağa verildi

Şehit öğretmen

TEYZESİ KAZADA YARALANDI

PKK'lı katillerin Batman'daki hain saldırısında şehit olan öğretmeniçin Çorum'da Sungurlu Kaymakamlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanısıra binlerce vatandaş da katıldı. Al yazması, gülen gözleri ile hafızalarda derin iz bırakan 23 yaşındaki Aybüke Öğretmen'in naaşı üstüne beyaz gelinlik duvağı örtüldü.Batman'ın Kozluk ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan müzik öğretmenigelin duvağıyla son yolculuğuna uğurlanıyor.Batman'ın Kozluk ilçe merkezinde, önceki gün daha önceden gasp ettikleri ve içerisine patlayıcı yerleştirdikleri ticari araçtan inen teröristler, belediye başkanının aracına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlemişti.Saldırıda, 4 öğretmen arkadaşı ile birlikte başka bir araçla olay yerinden geçen ve Ekim 2016'da ilçeye müzik öğretmeni olarak atanan 23 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın, kurşunların hedefi olarak yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.in cenazesi Batman'daki törenin ardından dün uçakla Ankara'ya daha sonra buradan da akşam saatlerinde karayoluyla doğum yeri olan Osmancık ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde Osmancık Devlet Hastanesi morgundan alınan genç öğretmenin al bayrağa sarılı naaşı, cenaze töreninin yapılacağı İlçe Kaymakamlığı binası önüne getirildi. Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yılmaz için düzenlenen cenaze törenine katılmak üzere Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da ilçeye geldi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede lanet yağdı.Kızının tabutu başında konuşanTürklerin 5 bin yıldır bu topraklarda olduğunu belirterek, "5 bin yıl değil, 500 bin yıl daha buradayız Allah'ın izniyle. Kimse bizleri yıldıramaz. Bu vatan tarihte Türk kalmaya devam edecek. Bugün de Türk, yarın da Türk ne mutlu Türküm diyene" dedi.Şehit öğretmenin arkadaşları Aybüke öğretmenin tabutuna sarırılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin amcası, ağlayanları uyararak terör örgütünü sevindirmeyeceklerini belirtti.Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesinin Ankara'dan getirilişi sırasında konvoyda bulunan teyzesi Meral Çetin ve eşi Halil Çetin'in içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Halil Çetin yönetimindeki 06 VLA 52 plakalı otomobil, aynı yöne giden İsmet Burnaz yönetimindeki 76 DC 827 plakalı TIR'a çarparak, dorsenin altına girdi. Kazada, sürücü Halil Çetin ile eşi Meral Çetin yaralandı. Yaralılar, ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.