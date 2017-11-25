Almanlar, FIRTINA'nın milyar dolarlık satışını engelledi



Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirerek menzilini artırdığı Fırtına toplanının, motorlarının satın alındığı Almanya, yeni bir ambargo ile gündemde. Almanya, Ankara'nın milyar dolarlık silah ihracat bağlantılarını sabote etmek için, yeni yöntemler geliştiriyor.



Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği FIRTINA obüslerinin motor aksamının satın alındığı Almanya, bu silahın ihracatına koyduğu ambargo Ankara'yı harekete geçirdi. FIRTINA obüslere Türkiye'nin kendi lisanslı motorlarının geliştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

NATO müttefikimiz Almanya, bir Alman firmasının üretimi olan motor kullanıldığı için Türkiye’nin ürettiği Fırtına obüslerinin Suudi Arabistan’a satılmasını engelledi.



Türkiye’nin, Azerbaycan’a Ermenistan ile Yukarı Karabağ anlaşmazlığını gerekçe göstererek yerli üretim Fırtına obüsü satmasına izin vermeyen Almanya, bu kez aynı tutumunu savunma sanayii ürünlerinde oluşan rekabet ortamı nedeniyle Suudi Arabistan’a yapılacak ihracat için yineledi. Türkiye; ABD, Almanya gibi NATO’da müttefik olduğu ülkelerin savunma sanayii ürünlerinde dönem dönem uyguladığı kısmi ambargolar nedeniyle başlattığı yerli üretim atağında önemli bir aşamaya geldi.

YERLİ SAVAŞ UÇAĞINDA SON DURUM

Türkiye; ABD, İtalya, Hollanda, Kanada, Norveç, Danimarka, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerle F-35 savaş uçağı; Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Belçika gibi ülkelerle de A-400M nakliye uçağının üretim ortakları arasında yer alıyor. Bu uçakların her bölümü, ayrı bir ülkede üretiliyor. F-35’in beyin tabir edilen bölümü ile yazılımları ABD’nin tekelinde. Bu nedenle Türkiye, savaş uçağında ABD tekeline bağımlı kalmamak için TF-X savaş uçağı projesini geliştirdi. TF-X’ın ilk uçuşunu 2023’te yapması planlandı.

HÜRKUŞ VE ATAK ÜRETİMİ İÇİN ÖNEMLİ EŞİK

Bunun yanı sıra HÜRKUŞ eğitim uçağı, ATAK ve genel maksat helikopteri projelerinde önemli aşamaya gelindi. Yaşama geçirilen ve yakın gelecekte TSK’yı dışa bağımlılıktan kurtarması hedeflenen projeler içinde Milli Gemi, Milli Denizaltı, Milli Piyade Tüfeği ve Altay Tankı ile Bora, Kasırga, Hisar, Korkut füze sistemleri ve araçlarda kullanılacak yerli motor yer alıyor. Türkiye’nin Alman MTU firmasının dizel motorunu kullandığı Fırtına obüsü üretiminde yakaladığı başarı, bu obüslerin dış pazarda da ilgi görmesine neden oldu. Almanya, 2010’da Türkiye’nin Azerbaycan’a 36 adet Fırtına obüsü satmasına Yukarı Karabağ anlaşmazlığını gerekçe göstererek izin vermemişti. Almanya, bu kez aynı tutumunu Türkiye’nin Suudi Arabistan ile Katar’a yapacağı ihracatta da yineledi.

Milyar dolarlık satış bağlantısı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine bu durumu, komisyon tutanaklarına göre şöyle anlattı: “Silah sistemlerinin yerli ve millî olmaması durumunda, en ihtiyaç duyulan zamanlarda temin edilememesi riski var. Bunun en son örneklerinden bir tanesi, Fırtına obüsü.Suudi Arabistan, Katar ve bir ülkeye daha satışı gerçekleştirildi Fırtınada MTU Alman motoru var. Almanya bu araçların üçüncü ülkelere satışına izin vermemiş ve bu ihracatlar gerçekleşmemiştir.

Özellikle Suudi Arabistan’la bağlantımız milyar doların üzerinde bir rakama tekabül ediyordu. Bunun sayısız başka örnekleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri ve tüm güvenlik teşkilatlarımızın imkân ve kabiliyetlerini arttırmak hedefiyle savunma sanayi atılımlarına devam ediyoruz, savunma sanayisinde yerlilik oranı her geçen gün artıyor.”