Almanya'dan sığınma isteyen FETÖ'cü diplomat sayısı rekor kırdı

DARBE GİRİŞİMİ SONRASI SIĞINMA İSTEDİLER

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından TSK ve Dışişleri Bakanlığı'nın tüm çağrılarına rağmen yurda dönmeyen asker ve diplomak sayısı 200'ü geçti. Halen örgütün kontrolü altında bu ülkede 24'ten fazla okul, 150'den fazla kurs, 300 dernek ile en az 3 bin şirketin bulunduğu iddia ediliyor.Türkiye’de gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Almanya’dan sığınma talep eden asker ve diplomat sayısı giderek artıyor. Spiegel dergisinin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi Bamf verilerine dayanarak verdiği habere göre, Almanya’dan sığınma başvurusunda bulunan diplomatik pasaport sahiplerinin sayısı 292’yi buldu. İçişleri Bakanlığı tarafından şubat ayında açıklanan açıklamada bu sayının 136 olduğu duyurulmuştu. Türk diplomatların darbe girişimi sonrasında Almanya’ya sığınma başvurusu yaptıkları konusunda geçtiğimiz ekim ayında Süddeutsche Zeitung, NDR ve WDR tarafından geçtiğimiz ekim ayında yapılan ilk haberde ise, üç diplomatın sığınma talebinde bulunduğu bildirilmişti. Spiegel’in haberine göre, Bamf henüz sığınma başvuruları konusunda karar vermiş değil.