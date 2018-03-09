Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mircan'a silahlı saldırı

İstanbul Sultanbeyli'de düzenlenen bir etkinlikten dönüşü sırasında iki araçla kurulan tuzak ve silahlı saldırı. Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mircan'ın oğlu, aynı zamanda Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mircan'ın aracı bu tuzağın içinden yara almadan kurtuldu. Mircan'a yönelik saldırının niteliği henüz belli değil. İstanbul polisi saldırıda kullanılan iki aracın ve zanlıların peşinde...



BİR ARAÇ ÖNÜNE KIRDI, DİĞER ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI



Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat MiRcan'ın aracına silahlı saldırıda bulunuldu



Alınan bilgiye göre, Kürşat Mircan'ın içinde bulunduğu 34 BBP 64 plakalı makam otomobiline, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişiminde, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açıldı.

Saldırıda otomobilin arka yan camı isabet aldı. Mican ve şoförünün yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı sonrası, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

Olayın duyulmasının ardından saldırının yapıldığı yere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polisin incelemeleri sürüyor.

MİRCAN'A YÖNELİK SALDIRIDAN İLK AÇIKLAMA

Saldırı sonrası konuşan Büyük Birlik Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Mircan "Yapılan bu hain saldırıyı kınıyorum, kimden geldiği henüz belli olmayan. Ben Kürşat'ın babasıyım, aynı zamanda il başkanıyım. Kürşat Sultanbeyli'de bir programdan dönerken takip edildiğini sanıyor. Soldan yaklaşan bir araç önüne kırıyor, sağdan yaklaşan bir araçtan da atılan mermiler sağ arka camdan 3 kurşun isabet ediyor. Kürşat'ın arkada oturduğunu tahmin ediyorlar ama Kürşat ve şöforü önde oturuyor. Dolayısıyla biz şükrediyoruz" dedi.

MENSUPLARIMIZIN ÇALIŞMASI SONUCU BELLİ OLACAK

Mustafa Mircan terör saldırısı mı sorusuna ise "Şuanda kimin yaptığınız söylememiz erken olabilir. Emniyet mensuplarımız çalışıyorlar. Sayın il emniyet müdürümüz Mustafa Çalışkan bey aradı geçmiş olsun dileklerini iletti. Yoğun bir şeklde çalışıp inşallah sabaha kadar kimin yaptığını bulacağız dedi. Siyasi miydi, terör saldırısı mıydı, siyasi bir saldırı olmaz , terör mü değil mi? Emniyet mensuplarımızın çalışması sonucu belli olacak.