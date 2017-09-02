Alyazmalı Aybüke Öğretmen için arkadaşlarından özel klip



Türkiye'yi yasa boğan Şenay Aybüke Yalçın'ın katledilmesinin ardından 3 ay geçti. Geçtiğimiz Haziran ayında öğrencileriyle karne telaşı yaşadığı bir sırada, gözü dönmüş PKK'lı katillerin açtığı ateş sonucu şehit olan Aybüke Öğretmen için bir araya gelen arkadaşları, Alyazmalı Aybüke'nin seslendirdiği bir Türküyü klip haline getirerek aziz hatırasına adadılar.

Konya Merdiven6 prodüksiyon tarafından yapılan çalışmaya katılan Aybüke Yalçın'ın arkadaşları, talihsiz öğrentemin seslendirdiği parçaya imza attı.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan klip, okulların açılmasına sayılı günler kala eğitim camiası içinden duygu dolu mesajların yükselmesine neden oldu.

Aybüke öğretmen için arkadaşları tarafından hazırlanan klipte Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler yer aldı.

Batman'da PKK'lı 2 teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzük öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın, üniversiteden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke'nin sevdiği iki türküyü anısına klip hazırladı. Hazırlanan klip ise video paylaşım sitelerinde yayınlandı.



Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Şenay Aybüke Yalçın, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında Batman Kozluk Çok Programlı Lisesi'ne atandı. Şenay Aybüke öğretmen, 1 yılını bile tamamlayamadan geçen 9 Haziran günü PKK'lı 2 teröristten açtığı ateş sonucu şehit düştü.

Şenay Aybüke'nin üniversiteden sınıf arkadaşı olan 7'si atanan 25 öğretmen Konya'da bir araya gelerek, onun sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kş Uçtu' iki türkü için Beyşehir Gölü çevresinde klip çekti. Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin sesisye başlayan klipte, türkünün son kısmı ise "uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" olarak tamamlandı.