Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110010
ALTIN
145.922
DOLAR
3.4219
STERLİN
4.4374
EURO
4.0575
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Barcelona'dan Coutinho açıklaması
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli adayı olacağımıza inanıyorum
Dursun Özbek: Şampiyonluğun en kuvvetli...
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece benim evimde var
Eylül Kibaroğlu: O kupa sadece...
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
'Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif aldım'
A Milli Futbol Takımı Ukrayna maçına hazır
A Milli Futbol Takımı Ukrayna...

Alyazmalı Aybüke Öğretmen için arkadaşlarından özel klip

PKK'lı katiller tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için, okul arkadaşlarının hazırladığı klip büyük yankı uyandırdı.

Alyazmalı Aybüke Öğretmen için arkadaşlarından özel klip

PKK'lı katiller tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için, okul arkadaşlarının hazırladığı klip büyük yankı uyandırdı.

02 Eylül 2017 Cumartesi 19:16

Alyazmalı Aybüke Öğretmen için arkadaşlarından özel klip


Türkiye'yi yasa boğan Şenay Aybüke Yalçın'ın katledilmesinin ardından 3 ay geçti. Geçtiğimiz Haziran ayında öğrencileriyle karne telaşı yaşadığı bir sırada, gözü dönmüş PKK'lı katillerin açtığı ateş sonucu şehit olan Aybüke Öğretmen için bir araya gelen arkadaşları, Alyazmalı Aybüke'nin seslendirdiği bir Türküyü klip haline getirerek aziz hatırasına adadılar.  

Konya Merdiven6 prodüksiyon tarafından yapılan çalışmaya katılan Aybüke Yalçın'ın arkadaşları, talihsiz öğrentemin seslendirdiği parçaya imza attı.

Sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan klip, okulların açılmasına sayılı günler kala eğitim camiası içinden duygu dolu mesajların yükselmesine neden oldu.

Aybüke öğretmen için arkadaşları tarafından hazırlanan klipte Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler yer aldı. 

 Batman'da PKK'lı 2 teröristin açtığı ateş sonucu şehit düşen müzük öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın'ın, üniversiteden 25 sınıf arkadaşı, Aybüke'nin sevdiği iki türküyü anısına klip hazırladı. Hazırlanan klip ise video paylaşım sitelerinde yayınlandı.


Konya'daki Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan Şenay Aybüke Yalçın, geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında Batman Kozluk Çok Programlı Lisesi'ne atandı. Şenay Aybüke öğretmen, 1 yılını bile tamamlayamadan geçen 9 Haziran günü PKK'lı 2 teröristten açtığı ateş sonucu şehit düştü. 

Şenay Aybüke'nin üniversiteden sınıf arkadaşı olan 7'si atanan 25 öğretmen Konya'da bir araya gelerek, onun sevdiği 'Mağusa Limanı' ve 'Pencereden Kş Uçtu' iki türkü için Beyşehir Gölü çevresinde klip çekti. Şehit öğretmen Şenay Aybüke'nin sesisye başlayan klipte, türkünün son kısmı ise "uyan Aybükem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun" olarak tamamlandı. 

Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı
Aybüke Öğretmeni katleden teröristlerden 9'u tutuklandı
Aybüke öğretmenden sonra yaralanan asker de şehit düştü
Aybüke öğretmenden sonra yaralanan asker de şehit düştü
Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 
Kozluk halkı Aybüke öğretmen için yürüdü 
Al Yazmalı Aybüke Öğretmen duvağıyla toprağa verildi
Al Yazmalı Aybüke Öğretmen duvağıyla toprağa verildi
Aybüke öğretmeni izci liderleri uğurlayacak
Aybüke öğretmeni izci liderleri uğurlayacak
Aybüke Öğretmen'i sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı
Aybüke Öğretmen'i sevenleri gözyaşlarıyla uğurladı
Aybüke öğretmen; Ödüm kopuyor, aileme bir şey olursa
Aybüke öğretmen; Ödüm kopuyor, aileme bir şey olursa
Aybüke Öğretmen'i katleden cani parçalanarak öldü
Aybüke Öğretmen'i katleden cani parçalanarak öldü
Son Güncelleme: 02.09.2017 19:34
Anahtar Kelimeler:
Şenay Aybüke YalçınAlyazmalı Aybüke
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arap Muzzafer hayatını kaybetti; Türkeşin yakın arkadaşıydı
Arap Muzzafer hayatını kaybetti; Türkeşin yakın arkadaşıydı
Bayram dönüşü alternatif yolllar; Çile şimdiden başladı
Bayram dönüşü alternatif yolllar; Çile şimdiden başladı
Ankamall'ı boğa bastı: AVM'de kurbanlık boğa paniği
Ankamall'ı boğa bastı: AVM'de kurbanlık boğa paniği
#YenidenBalık klibi izlenme rekorları kırdı 
#YenidenBalık klibi izlenme rekorları kırdı 
Veremli dana paniği; Kurbanlık veremli çıktı, bıçaklar bile imha edildi
Veremli dana paniği; Kurbanlık veremli çıktı, bıçaklar bile imha edildi
Belediye yaşlı adamdan özür diledi; Ilamurlarını geri verdi
Belediye yaşlı adamdan özür diledi; Ilamurlarını geri verdi
Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: 1.5 milyon kişi geldi
Bodrum'da adım atacak yer kalmadı: 1.5 milyon kişi geldi
Kurbanlıklar yol kenarlarında kesildi, zabıta ceza yağdırdı
Kurbanlıklar yol kenarlarında kesildi, zabıta ceza yağdırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim