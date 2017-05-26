Amerika'nın PKK'ya verdiği füzeler Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı

ŞIRNAK VALİLİĞİ AÇIKLADI

BU NE ANLAMA GELİR?

ABD tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye verilen ağır silahlar, Türkiye topraklarında ilk kez ele geçirildi. Türkiye'nin iki yılı aşkın süredir karşı çıkmasına rağmen, ağır silahlarla donatılan terör örgütü PKK'nın Suriye koluna dağıtılan tanksavarlardan ikisi Uludere'de toprağa gömülü olarak bulundu. AT-4 tipi Amerikan yapımı ve NATO silahı olarak bilinen tanksavarların Türkiye'ye Suriye - Irak üzerinden sokulan 2 adet tanksavar füzesiyle ilgili incelemeler sürüyor.Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlara ait mühimmat bulundu.Uludere'de bulunan silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Biliç Tepe Bölgesi güneyinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı emir komutasında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 2 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet 60mm havan, 10 adet 60mm havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.Türkiye'nin son 40 yıldır mücadele ettiği eli kanlı terör örgütü, ilk kez NATO ittifakı içinde bir ülkenin açıkça silah desteği alması, terörle mücadelede yeni bir aşama olarak görülüyor. Amerikan malı silahlarla Türkiye'de kanlı eylemlere hazırlanırken suçüste yakalan terör örgütü PKK'nın bundan sonraki saldırılarında Amerikan ortaklığı resmiyet kazanacak. Dünyada ilk kez bir terör örgütü, ABD ile aynı ittifak içinde yer alan NATO üyesi ülke ordusuna Amerikan silahlarıyla saldırı düzenlenmiş olacak. Bu karmaşık durum içinde, ABD malı çok sayıda patlayıcı, daha önce Türkiye'de kanlı eylemlerde kullanılmış, ancak Amerika bu patlayıcıların varlığını kabul etmemişti.