﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Mayıs 2017 Cuma 19:37

Amerika'nın PKK'ya verdiği füzeler Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı

Amerika tarafından terör örgütü PKK'ya verilen ağır silahlar ilk kez Türkiye'de ortaya çıktı. ABD'nin 'Kontrolümüz altında' güvencesi verdiği ağır silahların Türk topraklarına gelmesi, bölgede yeni bir sürecin başlangıcı olarak görülüyor.

Amerika'nın PKK'ya verdiği füzeler Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Amerika'nın PKK'ya verdiği füzeler Türkiye'de ilk kez ortaya çıktı

ABD tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'ye verilen ağır silahlar, Türkiye topraklarında ilk kez ele geçirildi. Türkiye'nin iki yılı aşkın süredir karşı çıkmasına rağmen, ağır silahlarla donatılan terör örgütü PKK'nın Suriye koluna dağıtılan tanksavarlardan ikisi Uludere'de toprağa gömülü olarak bulundu. AT-4 tipi Amerikan yapımı ve NATO silahı olarak bilinen tanksavarların Türkiye'ye Suriye - Irak üzerinden sokulan 2 adet tanksavar füzesiyle ilgili incelemeler sürüyor.

ŞIRNAK VALİLİĞİ AÇIKLADI

Şırnak'ın Uludere İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet AT-4 tanksavar füzesi ve 2 adet 60 milimetrelik havan ile bu silahlara ait mühimmat bulundu.

Uludere'de bulunan silah ve mühimmatla ilgili Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesi Biliç Tepe Bölgesi güneyinde bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetlerimizce 23.Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı emir komutasında icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında PKK/KCK Terör Örgütü tarafından toprağa gömülü vaziyette gizlenmiş; 2 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet 60mm havan, 10 adet 60mm havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

BU NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'nin son 40 yıldır mücadele ettiği eli kanlı terör örgütü, ilk kez NATO ittifakı içinde bir ülkenin açıkça silah desteği alması, terörle mücadelede yeni bir aşama olarak görülüyor.  Amerikan malı silahlarla Türkiye'de kanlı eylemlere hazırlanırken suçüste yakalan terör örgütü PKK'nın bundan sonraki saldırılarında Amerikan ortaklığı resmiyet kazanacak. Dünyada ilk kez bir terör örgütü, ABD ile aynı ittifak içinde yer alan NATO üyesi ülke ordusuna Amerikan silahlarıyla saldırı düzenlenmiş olacak. Bu karmaşık durum içinde, ABD malı çok sayıda patlayıcı, daha önce Türkiye'de kanlı eylemlerde kullanılmış, ancak Amerika bu patlayıcıların varlığını kabul etmemişti.

 
Erdoğan, Trump#039;tan YPG#039;ye silah sevkinin durmasını isteyecek
Erdoğan, Trump'tan YPG'ye silah sevkinin durmasını isteyecek
Erdoğan ABD yönetimini uyardı: Bu bizim için milli güvenlik meselesi
Erdoğan ABD yönetimini uyardı: Bu bizim için milli güvenlik meselesi
Kanadalı ünlü manken, kırkından sonra YPG#039;ye katılmış
Kanadalı ünlü manken, kırkından sonra YPG'ye katılmış
Resulayn#039;dan Ceylanpınar#039;a roketli saldırı
Resulayn'dan Ceylanpınar'a roketli saldırı
Suriye#039;den havan saldırısına misliyle karşılık
Suriye'den havan saldırısına misliyle karşılık
O iddialara Rusya#039;dan açıklama geldi
O iddialara Rusya'dan açıklama geldi
Rusya ile YPG ile anlaştı iddiası
Rusya ile YPG ile anlaştı iddiası
YPG#039;li 11 terörist kanlı saldırılar için İstanbul#039;a gelmiş
YPG'li 11 terörist kanlı saldırılar için İstanbul'a gelmiş
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
AmerikaPKK
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eruh'ta çatışma, 1 asker şehit oldu Eruh'ta çatışma, 1 asker şehit oldu
Arenalar gidiyor, Stadyumlar geri dönüyor: Talimat Erdoğan'dan Arenalar gidiyor, Stadyumlar geri dönüyor: Talimat...
Sözcü davası: Soruşturma sonrası savcıdan şok karar! Sözcü davası: Soruşturma sonrası savcıdan şok...
Manisa'da kışlada gıda zehirlenmesi, 1 şehit var Manisa'da kışlada gıda zehirlenmesi, 1 şehit...
Şemdinli ve Tendürek'ten acı haber geldi, 5 şehit var Şemdinli ve Tendürek'ten acı haber geldi,...
Bahçeli; FETÖ'cülerin isimlerini verin ne yapacağımı görün Bahçeli; FETÖ'cülerin isimlerini verin ne...
Yukarı Çık

Eruh'ta çatışma, 1 asker şehit oldu
Siirt'in Eruh İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada...

Haberi Oku