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02 Haziran 2017 Cuma 14:19

Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar: Teröristler bu silahları kullanacak

Terör örgütü PKK'ya verdiği silahların listesi ilk kez yayınlandı. Amerika'nın verdiği silahların büyük bölümünün Rus malı olması dikkat çekiyor

Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar: Teröristler bu silahları kullanacak
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Amerika'nın PKK'ya verdiği silahlar: Teröristler bu silahları kullanacak

 
PKK'lı teröristlerin Suriye ve Irak'ta hamisi kesilen Amerika, bu örgütün Suriye uzantısına verdiği tonlarca silahın listesi yayınlandı. Terörle mücadele ederken, bir başka terör örgütüne silah, para ve mühimmat desteği veren Amerika, bölgede en yakın müttefiki Türkiye'yi karşısına alma pahasına, PKK'yı önümüzdeki dönemde kimlere karşı kullanacağının da sinyallerini veriyor. ABD'nin PKK'ya aktardığı silahların çoğu Rus malı..

ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'ye verdiği silahların detaylı listesi Savunma Bakanlığı'nın bütçe taslağına girdi


Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen Rakka operasyonunu terör örgütü YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri ile birlikte yürüten ABD, geçtiğimiz günlerde bölgeye yüklü silah sevkiyatı yapmıştı.

Suriye'ye yapılan silah sevkiyatıyla ilgili detaylar, Savunma Bakanlığı'nın 2018 bütçe taslağında da yer aldı. Taslakta, Suriye'de ve Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele vurgulanırken, bunun için ABD'nin yerel partnerlerini güçlendireceği belirtildi.

Taslakta, Suriye'ye gönderilecek silahlar ilk kez bu kadar detaylı bir şekilde açıklandı. Silahların içerisinde birçok anti tank füzesi, yüksek teknolojili silahlar ve binlerce roketatar bulunuyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Perşembe günü yaptığı açıklamada YPG'ye gönderilen silahlarla ilgili tüm detayların ABD tarafından Ankara'ya iletileceğini belirtmişti.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın aktardığına göre ABD'nin Suriye'ye gönderdiği silahlar şu şekilde:

- 6 bin adet PKM (BİKİSİ)
- 3500 adet DShK (DOÇKA)
- 3000 adet RPG-7
- 1000 adet AT4 ve SPG9
- 80 adet 60mm havan
- 80 adet 82mm havan
- 75 adet 120mm havan
- 150 adet AN/PVS gece görüş gözlüğü
- 150 adet AN/PEQ 2
 
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