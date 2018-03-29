Amerikalılar imkansız demişti, Türk pilot başardı



28 yıllık efsanenin fotoğrafı, Jandarma arşivlerinden çıktı. Jandarma Genel Komutanlığı Sosyal Medya hesabından bugün yayınlanan fotoğraf ve üzerindeki mesaj paylaşım ve beğeni rekorları kırıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1990 yılında giren Sikorsky S-70 tipi helikopterin takla atan fotoğrafı sosyal medyanın gündremine oturdu.

Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün'ün Diyarbakır'da helikopterlerin kabul testi sırasında "Bununla iyi takla atılır" sözüyle başlayan iddiaya, o dönemin teknolji harikası olarak öne çıkan helikopterin Amerikalı tasarımcısı "Bu imkansız" diyerek karşı çıktı. Üsteğmen İyigün'ün iddialı tutumu üzerine yasal izinler alınarak düzenlenen gösteri uçuşunda Sikorsky havada takla atarak üsse inince, havacılık tarihinde yeni bir sayfa açıldı..

JANDARMA BU HİKAYENİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI



Tozlu gazete arşivleri arasında kalan bu hikayenin fotoğrafı bugün Twitter'da paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı

Sosya medya hesabını etkin kullanan devlet kurumlarından olan Jandarma Genel Komutanlığı, Twitter'daki resmi hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

"Throw Back Thursday" yani kısa adıyla #tbt paylaşımı yapan Jandarma, Sikorsky S-70 modelinin Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün tarafından takla attırıldığına dair görseli paylaştı.

"ZORU BAŞARIRIZ, İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

Görseldeki helikopter gibi ters yazılarla yazılan mesajda, "Zoru başarırız, imkansız zaman alır." ifadeleri yer aldı.

Resmi Twitter'da görüntüle



ENVANTER'E 1990 YILINDA GİRMİŞTİ

1990 yılında TSK envanterine giren Sikorsky S-70 model helikopterlerin teslimatı sırasında Amerikalı Sikorsky firmasının mühendisleri, S-70 modelinin ters dönme hareketini yapamayacağı uyarısında bulunuyor.

TSK'ya gelen helikopteri inceleyen Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı Türk pilotları ise modelle takla atılabileceğini söylüyor. İddiaya göre helikopteri çizen mühendis ve Türk pilotlar arasında konu inatlaşmaya gidiyor. Üst makamlardan izin alan Jandarma Pilot Üsteğmen Vecihi İyigün, boş ağırlığı 5 bin 347 kg. olan 73101329 seri numaralı Sikorsky S-70’e takla attırıyor.

#TBT NEDİR?

Sosyal medyadaki bu akım, geçmişe dair fotoğrafların perşembe günleri paylaşılması anlamına geliyor.