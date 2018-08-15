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Amerikan korumasında Sincar'ı TSK havadan vurdu

PKK'lı katiller için güvenli bölge olarak ilan edilen Sincar, TSK uçakları tarafından havadan vuruldu. KCK'nın Sincar sorumlusu öldürüldü.

Amerikan korumasında Sincar'ı TSK havadan vurdu

PKK'lı katiller için güvenli bölge olarak ilan edilen Sincar, TSK uçakları tarafından havadan vuruldu. KCK'nın Sincar sorumlusu öldürüldü.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 22:41
Amerikan korumasında Sincar'ı TSK havadan vurdu


Amerikan korumasında Sincar'ı TSK havadan vurdu

PKK'lı katiller için güvenli bölge olarak ilan edilen Sincar, TSK uçakları tarafından havadan vuruldu. KCK'nın Sincar sorumlusu öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Irak Suriye sınırında stratejik önemi bulunan Sincar'ı havadan vurdu. ABD askerlerinin koruma altına aldığı iddia edilen bölgeye düzenlenen hava akınında, terör örgütü PKK'nın Sincar sorumlusu İsmail Özden adlı terörist öldürüldü.


Sincar'a hava operasyonu düzenlendi. TSK ve MİB'in Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi. Operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi

TSK ve MİB'in Sincar'daki operasyonunda kırmızı listedeki "KCK Sincar sorumlusu" Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden etkisiz hale getirildi.

Sınır ötesine düzenlenen operasyona Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya'nın adı verildi. Operasyonla etkisiz hale getirilen PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi İsmail Özden yurt dışında etkisiz hale getirilen kırmızı listedeki ilk terörist oldu.

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