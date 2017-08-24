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Anamur'da Atatürk büstüne saldıranı vatandaş linç etmeye kalktı

Anamur'da hastanede yer alan Atatürk büstüne saldıran Y.S. adlı dengesize vatandaşların tepkisi sert oldu.

Anamur'da Atatürk büstüne saldıranı vatandaş linç etmeye kalktı

Anamur'da hastanede yer alan Atatürk büstüne saldıran Y.S. adlı dengesize vatandaşların tepkisi sert oldu.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:58
Anamur'da Atatürk büstüne saldıranı vatandaş linç etmeye kalktı


Anamur'da Atatürk büstüne saldıranı vatandaş linç etmeye kalktı

Heykel magandaları bu kez kendini Mersin'de gösterdi. Atatürk anıtlarına yönelik saldırılar arttıkça, vatandaşların tepkisi tırmanıyor. Siirt, Zonguldak'ta yapılan çirkin saldırının ardından bu kez Mersin'in Anamur ilçesinde bir hastane bahçesinde yer alan Atatürk büstüne saldıran zanlıyı vatandaşlar linç etmeye kalktı. Anamur halkının sert tepkisine neden olansaldırının ardından Y.S. adlı zanlıya ölümden kurtaran polis ifadesini almak için karakola götürürken, hastanede bulunan vatandaşların  tepkisi saatlerce devam etti.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİ SERT OLDU


Mersin'in Anamur İlçesi´nde bir kişi devlet hastanesi bahçesindeki Atatürk büstüne sopayla saldırdı. Çevredekilerin linç etmeye kalkıştığı Y.S. adlı saldırgan gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ellinde sopa ile hastaneye gelen Y.S. bahçede bulunan ve kaidesinde `Beni Türk hekimlerine emanet ediniz´ sözlerinin bulunduğu Atatürk büstüne saldırdı. Saldırı nedeniyle büst baş kısmından kırıldı. Saldırgan Y.S.´nin büste zarar verdiğini gören hastane bahçesindeki vatandaşlar, tepki göstererek kişiyi linç etmek istedi. Poliklinikte muayene olmak için sırasını bekleyen bir hasta yakını da sandalye ile Y.S.´ye vurarak engellemek istedi. Olay üzerine Y.S. polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürülürken, yaşanlar Anamur´da büyük tepki gördü.
 

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Anahtar Kelimeler:
Anamurda Atatürk
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