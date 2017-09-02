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Ankamall'ı boğa bastı: AVM'de kurbanlık boğa paniği

Kurban Bayramları'nın klasiği haline gelen kaçan boğa paniği bu kez AnkaMall'da kendini gösterdi. Öfkeli boğayı ünl AVM'de gören vatandaşlar panik içinde kaçışırken uzun uğraşlarla yakalanan boğa sahibine teslim edildi.

Ankamall'ı boğa bastı: AVM'de kurbanlık boğa paniği

Kurban Bayramları'nın klasiği haline gelen kaçan boğa paniği bu kez AnkaMall'da kendini gösterdi. Öfkeli boğayı ünl AVM'de gören vatandaşlar panik içinde kaçışırken uzun uğraşlarla yakalanan boğa sahibine teslim edildi.

02 Eylül 2017 Cumartesi 11:35
Ankamall'ı boğa bastı: AVM'de kurbanlık boğa paniği

Ankamall'ı boğa bastı: AVM'de kurbanlık boğa paniği

Kurban bayramlarının vazgeçilmez görüntüsü kaçan boğalar Ankara'nın ünlü alışveriş mekezi AnkaMall'da günün konusu oldu. Kurbanlık için kesime götürülürken kaçan boğa Ankara'nın ünlü AVM'si Ankamall'a girdi. Karşılarında kızgın boğayı gören vatandaşlar panik içinde kaçışmaya başladı.

VATANDAŞLAR BOĞAYI GÖRÜNCE KAÇTI


Her kurban bayramında olduğu gibi bu kurban bayramında da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar ortalığı birbirine kattı.
Ankara'da kaçak kurbanlık görüntülerinin adresi Ankara'nın en önemli alışveriş merkezlerinden Ankamall oldu.

Edinilen bilgiye göre, sahibinin elinden kaçan kurbanlık güvenlik önlemlerini atlatarak soluğu Ankamall alışveriş merkezinde aldı.

AVM'ye gelen vatandaşlar karşılarında gözü dönmüş bir boğayı görünce adeta şok yaşadı. Güvenlik görevlileri ise çareyi boğanın önünden kaçmakta buldu. Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Boğanın uzun uğraşların sonucunda yakalandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ANKAmall
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