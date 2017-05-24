Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi

Ellerinde silahlar, bindikleri araçla önce caddeyi trafiğe kapatan magandalar, havaya ateş saçarak çevrede bulunanlara korku dolu dakikalar yaşattı.Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden olduAnkara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, silahlarını ardı ardına patlatarak terör estirdi.Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Demetevler Mahallesi 12. Cadde üzerinde seyreden çok sayıda kişi, araçlarıyla caddeyi kapattı. Ardından silahlarına sarılan şahıslar, rastgele ateş ederek terör estirdi.Araçtaki bir şahsın kaydettiği görüntülere elindeki tabancayla otomobilin sunroofundan çıkan bir kişi yansıdı. Diğer araçlardaki kişilere seslenen şahıs, caddeyi kapatmalarını söylüyor. Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.