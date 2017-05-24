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24 Mayıs 2017 Çarşamba 12:04

Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi

Ankara trafiğini alt üst eden magandalara bir yenisi daha eklendi. Ellerinde silahlarla havaya ateş açan magandalar Yenimahalle'de terör havası estirdi.

Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi
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Ankara caddelerinde magandalar terör havası estirdi

Ellerinde silahlar, bindikleri araçla önce caddeyi trafiğe kapatan magandalar, havaya ateş saçarak çevrede bulunanlara korku dolu dakikalar yaşattı.
Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu

Ankara'da araçlarıyla yol kesen şehir magandaları, silahlarını ardı ardına patlatarak terör estirdi.
GECE YARISI YOL KESTİLER
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Demetevler Mahallesi 12. Cadde üzerinde seyreden çok sayıda kişi, araçlarıyla caddeyi kapattı. Ardından silahlarına sarılan şahıslar, rastgele ateş ederek terör estirdi.

KORKU DOLU ANLAR

Araçtaki bir şahsın kaydettiği görüntülere elindeki tabancayla otomobilin sunroofundan çıkan bir kişi yansıdı. Diğer araçlardaki kişilere seslenen şahıs, caddeyi kapatmalarını söylüyor. Caddeyi araç trafiğine kapattıktan sonra ardı ardına silahları patlatan magandalar, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

 
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