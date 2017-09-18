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Ankara'da öğrenci servisi faciadan döndü, 10 yaralı var

Ankara'da öğrenci servis aracı faciadan döndü. Ankara Sincan'da meydana gelen kaza sırasında 10 kişi yaralandı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

Ankara'da öğrenci servisi faciadan döndü, 10 yaralı var

Ankara'da öğrenci servis aracı faciadan döndü. Ankara Sincan'da meydana gelen kaza sırasında 10 kişi yaralandı, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

18 Eylül 2017 Pazartesi 21:01
Ankara'da öğrenci servisi faciadan döndü, 10 yaralı var

Ankara'da öğrenci servisi faciadan döndü, 10 yaralı var

Okulların açıldığı ilk gün, meydana gelen trafik kazalarında yürekler ağızlara geldi. Her eğitim yılının başlangıcında tartışmaların merkezine yerleşen öğrenci servislerinin neden olduğu kazalara çare bulunamıyor. Ankara'da meydana gelen son öğrenci servisi kazasında faciadan dönüldü.


Ankara'da servis minibüsünün devrilmesi nedeniyle dokuz öğrenci ve sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Selen Sokağı'nda, içinde öğrencilerin bulunduğu bir servis minibüsü ile dört otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Servis minibüsünün yan yatması nedeniyle dokuz öğrenci ile servis minibüsünün şoförü yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
öğrenci Servisleri
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