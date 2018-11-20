Ankara'da seçimleri kim kazanır? | Mansur Yavaş can simidi



“ANKARA İÇİN İŞBİRLİĞİ SONUÇ VERİR,

İŞBİRLİĞİNDEN İMTİNA EDEN HESABINI VEREMEZ!”

“MANSUR YAVAŞ, KILIÇDAROĞLU’NUN VE AKŞENER’İN CAN SİMİDİ!”

Ankara’nın siyasi kulislerini en sıkı takip eden usta gazeteci Faruk Mangırcı ile yaklaşan yerel seçimleri konuştuk.

20 Aralık 1995 seçimlerinden bu yana siyaseti Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Muhabiri, köşe yazarı ve televizyon programcısı, yöneticisi olarak takip eden usta gazeteciye, yerel seçimleri, siyasi partileri, adaylık yarışlarını değerlendirdik.

İYİGÜNLER: Her seçim öncesi olduğu gibi yine kulisler hareketli. Aday adayları çıkmaya başladı. Partiler kimi yerlerde adaylarını ilan etti. AK Parti ile MHP ittifak yapmaktan vazgeçti. Neler oluyor Ankara’da?

FARUK MANGIRCI: Aslına bakarsanız vatandaş açısından değişen fazla bir şey olmayacak bu seçimde de. Zira, her türlü vaatle partiler ortaya çıkacak, yalan-yanlış konuşacak adaylar, liderler meydana çıkıp bağırıp çağıracak, vatandaş alışkanlıklarıyla oy verecek ve bir seçim daha bitecek.

İYİGÜNLER: Özellikle ekonomik kriz, seçimde dengeleri değiştirecek önemli bir etken gibi, AK Parti bu seçimden de başarıyla çıkabilir mi sizce?

FARUK MANGIRCI: Doğrusunu söylemek gerekirse ben bu seçmene güvenmiyoum. Türkiye’de yaşanan tüm gelişmelere karşın seçimlerde ortaya çıkan sonuçlan hiçbir zaman rasyonel olmamıştır.

Düşünün, 17-25 Aralık’ta ortaya çıkan onca rezilliğin üstü örtülmüş bir de AK Parti mağdur olarak çıkmıştır o süreçten. Normal bir ülkede bin defa hükümet giderdi. 24 Haziran öncesi ve sonrası yaşananlara bakın. Ankara’da bir Melih Gökçek faktörü var, Kadir Topbaş gibi değil Gökçek. Tayyip Erdoğan işaret etti, Gökçek istifa etmek zorunda kaldı, o kadar seveni, seçmeni olan Gökçek gitti AK Parti sadece oy kaybetti. Doğrusu bu bir sivil darbeydi ama o seçmen hiç tepki vermedi. Gelen ağam giden paşam dedi.

İYİGÜNLER: Peki günümüze gelsek. Partiler ne yapar, yapmalı, durumları ne? Tek tek değerlendirsek, AK Parti’den başlasak?

FARUK MANGIRCI: AK Parti’deki düşüş çok net öncelikle bunu görüyoruz Ankara’da. Melih Gökçek gibi bir ismin kirli bir mendi gibi atılması moralleri bozdu Ankara AK Parti’de. Ekonomik krizi yok farzetse de AK Parti, gazete ve televizyonları ile pembe bir tablo çizse de reel ekonomi herşeyi gösteriyor. Önümüzdeki aylarda ekonominin daha da kötü olacağı ortada. Hele ki, kış aylarında gelecek doğalgaz, elektrik faturaları, mutfaktaki yangının büyümesi AK Parti’yi iyice sıkıntıya sokacak. Melih Gökçek dönemine ilişkin Savcılığın soruşturma yaptığı haberleri AK Parti’nin eksi hanesine yazılacak. Zira, ya yolsuzluktan ya da fetö bağından gönderilmişti Gökçek, kamuoyu böyle düşünüyor çünkü. Üstelik de Hayati Yazıcı’nın, “GÖKÇEK İŞ OLSUN DİYE GÖNDERİLMEDİ” sözü herşeyi ortaya net olarak koyuyor. Seçim zamanı bunlar kullanılacak. Bir de ANKAPARK meselesi var. Gökçek’in siyasi hayatının sonunda en başarısız projesi ile Ankaralı’nın yaklaşık iki milyar lirası atıl vaziyette kaldı. İnanılmaz büyük bir hata idi bu proje. Mustafa Tuna’nın Büyükşehir’e aday gösterilmesi mümkün değil tabi ki. Siyaset dengeleri böyle gösteriyor. Bundan dolayı Tuna’nın seçim zamanı belediye personelini sokağa dökmeyeceğini , belediyenin imkanlarını da seçim için kullanmayacağını varsayarsak, -ki 24 Haziran’da bunu gördük- Ak Parti’nin seçimi bu kez kazanmasının çok zor olacağı ağırlıklı ihtimal.

İYİGÜNLER: Gökçek’in MHP’den aldığı teklif dengeleri değiştirmez mi?

FARUK MANGIRCI: Siyaseti bilenler bilir o teklif sadece gündem yaratmak üzere gündeme getirilmiş bir teklifti ama Gökçek’e yaradı tabi. Gökçek, siyaseten aklandı. Aranılan adam oldu. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma olayı bitirdi. Gökçek’in AK Parti’nin kapısından çıkması mümkün değil artık. Gökçek’in siyasi hayatı bitti. Hele ki oğlu için pazarlık yaptığına dair söylentiler de boşa çıktı.

İYİGÜNLER: AK Parti’nin adayı kim olur?

FARUK MANGIRCI: Doğrusu bunu söylemek için çok erken. Birkaç isim dolaşıyor piyasada. Mehmet Özhaseki ismi yoğunlukta ama ATO Başkanı Gürsel Baran’ın ismini buraya bir not edelim. Bir de Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in ismini. Kimsenin aklına gelmiyor ama AK Parti içindeki Gürcü kökenli isimlerden olan Şahin, Gökçek’le kanlı bıçaklı olan Hayati Yazıcı’nın da ekibinde. Gökçek’i harcayan kadronun en önemli isminin Hayati Yazıcı olduğu da not edilince dengeler daha da karışık hale geliyor.

İYİGÜNLER: Gelelim CHP’ye ve CHP’nin İYİ Parti ile ittifak arayışına?

FARUK MANGIRCI: Tabi ki bu seçimlerin en çok merak edileni bu. 2 4 Haziran öncesinde başlayan ittifak devak edecek mi? Soru aylardır tartışılıyor.

Kestirmeden cevap vereyim. Eğer muhalif partiler, AK Parti’yi iktidardan etmek istiyorsa bu işbirliğine mecburlar. Kim bu işbirliğine engel olursa bunun sorumlusu olur.

CHP’nin içinde ülkenin geleceğini düşünmeden aday arayışında olanlar var ama Kılıçtaroğlu’nun aklındaki isim Mansur Yavaş. Yavaş’ın Ankara’da her partinin istediği isim olduğunu biliyoruz. Tayyip Erdoğan’ın bile Yavaş’ı istediğine dair bilgilerim var hatta daha ötesi teklifleri bile oldu. Ama Mansur Bey’in teşekkür edip geri çevirdiği kulislerde konuşuluyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener birkaç defa ısrarla Yavaş’ı İyi Parti’nin adayı olmasının istediğini söyledi.

Bu işbirliğindeki doğru formüasyon Yavaş’ın CHP’nin adayı olması ve İyi Parti’nin bu işbirliğine razı olması. Akşener’in Kılıçdaroğlu’nu ikna edip CHP’nin Ankara’da aday çıkartmaması yolunda baskı yaptığını duyuyoruz. Bunu Kemal Bey’in kabul etmesi mümkün değil. CHP tabanında büyük sıkıntıya sebep olur bu. Meral hanım eğer, Tayyip Erdoğan’ı yerel seçimlenin açık ara birincisi yapmak istemiyorsa anlamsız bir formülasyon üzerinde direnmemeli. İyi Parti’nin örneğin Mersin’de Burhanettin Kocamaz’ı ikna ederse CHP Mersin’de İyi Parti’yi destekler, Ankara’daki rüzgar Adana, Antalya’yı da etkilerse referandumdaki harita daha da muhalefet lehine gelişebilir.

Lakin bu pazarlıkları yapanların da ilçeler faktörünü gözönüne alması lazım. Tüm bunların üstüne bir de 2014’te Mansur Yavaş’ın seçimle ilgili mağduriyeti var ki, siyaseten tadından yenmez bir avantaj bu. Dolayısıyla Yavaş ismi hem Akşener için hem de Kılıçdaroğlu için bir can simididir. Ankara’yı alacak bu işbirliği seçim sonrasında hem Kılıçdardoğlu’nun hem Akşener’in koltuğunu kurtarır. Hele ki yüzde 2-3’lerde kalmış bir İYİ Parti ile Akşener bir daha o koltukta oturamaz.”