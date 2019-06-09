Ankara'da sel suları 3 can aldı...



İç Anadolu Bölgesi'nin orta kesimlerinde etkili olan sağanak yağmur Ankara'da sele dönüştü. Meteroloji'nin Sağanak yağmur uyarısından sonra etkili olan yağışlar sırasında oluşan sele kapılan kadın ile iş yerinin deposuna dolan suda boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Ankara Valiliğince, kuvvetli sağanak nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İşte o haberin detayları..

Ankara'da başlayan sağanak, Etimesgut ilçesinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Etimesgut'ta çok sayıda cadde, mahalle ve sokak göle döndü. İlçenin dört bir yanında araçlar mahsur kaldı. Bazı yollar oluşan sel nedeniyle trafiğe kapandı. İlçede sağanak devam ediyor. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

ÇOK SAYIDA ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, Etimesgut'ta hayatı felç etti. Yaklaşık 2 saat süren yağış dolayısıyla çok sayıda iş yerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti. Yağış dolayısıyla cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede çok sayıda otomobil ile Ankara Büyükşehir Belediyesine ait bazı yolcu otobüsleri de mahsur kaldı. Yolda kalanlar araçlarını iterek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Bu arada ilçede düğün salonuna ait otoparkta bulunan çok sayıda araç sular altında kalarak, zarar gördü.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR

İlçede yaşanan sel sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, mahsur kalan araçları ve sürücüleri kurtarmak için çalışma başlattı. Kentte sağanak yağış Etimesgut'un yanı sıra Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde de etkili oluyor.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan sağanak nedeniyle Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılan A. Arslan ve Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılan M. Altınışık ile konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi geçiren M. Önder'in yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, Polatlı'da bir kısım ekili alanın su baskınına maruz kaldığı, AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimlerin yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Başkentte etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle oluşan sele kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Karataş Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Arslan (56), kuvvetli sağanak nedeniyle evinin önünde oluşan sele kapıldı.

Evinin 100 metre ilerisinde vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Arslan'ın bahçe kapısını kapatmaya çalışırken sele kapıldığı öğrenildi.

ETİMESGUT'TA BİR ESNAF İŞ YERİNİN DEPOSUNA DOLAN SUDA BOĞULDU

Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi'nde esnaflık yapan Metin Altınışık (54),dükkanını su basması üzerine elektriği kesmek için depoya indi.

Bu sırada deponun duvarının yağmur suyunun baskısıyla çökmesi üzerine sıkışan Altınışık, depoda biriken suda boğuldu.

AA'nın haberine göre Altınışık'ın cesedi, olay yerine gelen AFAD, Ankara Büyükşehir ve Etimesgut belediyeleri ekiplerinin 4 saat süren çalışmaları sonucunda depodan çıkarıldı.

Piyade Mahallesi Muhtarı Yakup Dinç, Metin Altınışık'ın uzun yıllardır mahallede esnaf olduğunu, yaşanan talihsiz olay nedeniyle hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduklarını söyledi.

Aniden bastıran yağış nedeniyle mahallenin sular altında kaldığını anlatan Dinç, ekiplerin olay yerine kısa sürede intikal etmelerine rağmen Altınışık'ın kurtarılamadığını kaydetti.

