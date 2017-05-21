Ankara'da tarihi AK Parti kurultayı: 2. Erdoğan Dönemi

KURULTAY SALONU ŞENLİK YERİNE DÖNDÜ

SALONDA ERDOĞAN BEKLENİYOR

ERDOĞAN BELGESELİ

'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı3. Olağanüstü Büyük Kongresi "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla'da başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi,Değişim,Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı.Partililer Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla salonda çalan parti müzikleri eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıyor. Arena Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, çok sayıda emniyet görevlisi güvenlik önlemi aldı.'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarıyla başladı.Cumhurbaşkanı'ın AK Parti Genel Başkanı olacağı AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongreye partililer 81 ilden 565 otobüsle geldi. Merkez Karar Yönetim Kurulu ve parti tüzüğünü değişeceği kongrede bin 470 delege oy kullanacağı öğrenildi. Ana sloganı 'Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi,Değişim,Reform' olan kongrede, 'Bir şarkısın sen ömür boyu sürecek', Yürüyeceksin, gençler yürüyecek arkandan', FETÖ, PKK; DAEŞ topunuz gelin', 'Güven demek, vefa demek, can demek, Erzincan demek', 'Değişimin lideri, milletin partisi' pankart ve afişleri yer aldı. Partililer Türk Bayrağı ve AK Parti bayraklarıyla salonda çalan parti müzikleri eşliğinde "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıyor. Arena Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatılırken, çok sayıda emniyet görevlisi güvenlik önlemi aldı. Aşık Veysel’in ‘Uzun ince Bir Yoldayım’, türküsü eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüntülerinin yer aldığı video gösterildi. Partililer görüntüleri ıslık ve çığlık atarak izledi.Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi için partililer alana gelmeye devam ediyor. Salonun dışına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dev posterleri asılırken, binlerce partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana girişini bekliyor.Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi için salon çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis helikopterleri havadan kontrolü sağlarken, polis dedektör köpekleri de alanda sürekli arama yapıyor. Milletvekilleri, delegeler ve MKYK üyeleri kendileri için oluşturulan güvenlik noktasından geçerek salona giriş yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren alana giriş yapan partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana giriş yapmasını bekliyor. Kimi vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görebilmek için ağaçlara çıkarken, kimisi de güvenlik kulübesinin üstüne çıktı. Salona giriş yapamayan vatandaşlar için de alana dev ekranlar kuruldu. Partililer salon içinde ve dışında çalan seçim şarkılarına eşlik ederken, bazı vatandaşlar da halay çekiyor.Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde iki helikopter havadan kontrol yaparak güvenlik önlemlerine destek veriyor.AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünün seslendirildiği bir belgesel partililere izletildi.AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Aşık Veysel Şatıroğlu, Tarkan ve Barış Manço’un sesinden ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayatını anlatan kısa bir belgesel partililere izletildi. Belgesel’in sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece’ mısralarını okudu.'Yeni Atılım Dönemi' olarak nitelendirilen yeni dönem, demokrasi, reform değişim, özgürlük, gelişme ve refah başlıklarıyla paylaşıldı.