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Ankara'dan Irak'la Sincar'a ortak operasyon sinyali

Türkiye, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın hemen ardından Irak'ta ortak sınır ötesi operasyon düzenlenebileceğini açıkladı...

Ankara'dan Irak'la Sincar'a ortak operasyon sinyali

Türkiye, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın hemen ardından Irak'ta ortak sınır ötesi operasyon düzenlenebileceğini açıkladı...

08 Mart 2018 Perşembe 13:19
Ankara'dan Irak'la Sincar'a ortak operasyon sinyali

Ankara'dan Irak'la Sincar'a ortak operasyon sinyali

Afrin'den sonra Münbiç ve Sincar mı? Türkiye, Irak hükümeti ile Sincar ve Kandil'e yönelik ortak operasyon sinyalleri veriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan son dakika açıklamalar... Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını belirtti. Aynı zamanda Irak'taki seçimlerden sonra da terör örgütü PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin harekatının Mayıs ayına kadar sonlanacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Irak'taki seçimlerden sonra terör örgütü PKK'ya yönelik Bağdat ile ortak sınır ötesi operasyon olacağını söyledi. Çavuşoğlu, ortak operasyon konusunda İbadi ile görüşüldüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, terör örgütü PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve İsveç'ten geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.

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