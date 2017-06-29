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29 Haziran 2017 Perşembe 13:18

Ankara hava sahası için pilotlara kritik uyarı 

Ankara üstünde ve Ankara'nın FIR hattı içerisinde seyreden hava araçları için kritik uyarı geldi. 

Ankara hava sahası için pilotlara kritik uyarı 
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Ankara hava sahası için pilotlara kritik uyarı 



Ankara hava sahasında uçan hava araçları uçak ve helikopterler için yeni bir NOTAM, yani havacılara bilgilendirme notu yayınlandı


NOTAM'da Ankara'da bazı hava sahası bölümlerinde GPS olarak adlandırılan Küresel Konumlandırma Sistemi'nin sinyallerinin alınamadığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre; Bu konuda pilotlar uyarılarak 'Ankara FIR (hava sahası) içerisinde uçuş düzenlemekte olan hava aracı işleticilerinin GPS sinyal kesintilerine karşı müteyakkız olmaları tavsiye edilir' denildi.

Bilgilerin yer aldığı NotamTR'de bu uyarılara yer verilirken, GPS kullanılarak yapılan yaklaşmalarda ise pilotların sinyal kesintilerine karşı hazır olmaları istendi. Sinyal kesilmesi durumunda hava araçlarının yönlendirilmesi, hava trafik kontrolörleri tarafından yapılıyor.
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