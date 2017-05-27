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27 Mayıs 2017 Cumartesi 09:58

Ankara Kalecik'te feci kaza, 8 ölü 34 yaralı var

Ankara'nın Kalecik ilçesi yakınlarında meydana gelen feci kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 34 kişiden 8 vatandaşıh durumu ağır.

Ankara Kalecik'te feci kaza, 8 ölü 34 yaralı var
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Ankara Kalecik'te feci kaza, 8 ölü 32 yaralı var

Kastamonu Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, Kalecik yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada sürücünün uyuduğu iddiaları var. 8 kişinin can verdiği sonrası yaralanan 34 kişiden 11'nin durumu ciddiyetini koruyor..

Ankara Kalecik'te yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi hayatını kaybettti, 11 ağır 34 kişi yaralandı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazaya şoförün uyuması neden oldu" denildi.

Feci kazada 8 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saat 06:00 sıralarında Kalecik ilçesi Çankırı-Çandır yol ayrımında meydana geldi. Kastamonu'dan Ankara'ya giden Sedat Gürer idaresindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Feci kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler ilk olarak yaralı kişileri otobüs içerisinden çıkarttı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 34 kişiden 11'inin durumunun ağır olduğu bildirildi. Feci kaza sonrası jandarma ve savcı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası cenazeler olay yerinden alınarak cenaze araçları ile kaldırıldı. İçerisinde 42 kişinin bulunduğu otobüste jandarma ekipleri tarafından inceleme sürüyor.


Ankara Valiliği'nin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"27.05.2017 Cumartesi günü saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yapmıştır. İlk tespitlere göre 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11’i ağır yaralı olmak üzere 34 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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