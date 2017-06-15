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15 Haziran 2017 Perşembe 15:16

Ankara şehidini bekliyor: Büyüksoy'un evinde yas var

Bingöl’de PKK’ya yönelik  operasyonda  yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy’un Ankara Sincan'daki evine acı haber ulaştı.

Ankara şehidini bekliyor: Büyüksoy'un evinde yas var
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Ankara şehidini bekliyor: Büyüksoy'un evinde yas var

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik  operasyonda  yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy’un Ankara Sincan'daki evine acı haber ulaştı.

Bingöl’ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çatışma sonucu  ağır yaralanarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve hastanede  şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy’un acı haberi Ankara Sincan’daki evine ulaştı. Şehit Abdullah Büyüksoy’un naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.


 
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