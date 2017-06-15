Ankara şehidini bekliyor: Büyüksoy'un evinde yas var

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy’un Ankara Sincan'daki evine acı haber ulaştı.Bingöl’ün Genç ilçesi Yeniyazı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çatışma sonucu ağır yaralanarak Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan ve hastanede şehit olan Uzman Çavuş Abdullah Büyüksoy’un acı haberi Ankara Sincan’daki evine ulaştı. Şehit Abdullah Büyüksoy’un naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.

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