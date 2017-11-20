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Ankara ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor; Okullar tatil mi?

Ankara ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı. Kırklareli'nde bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 CM'ye yaklaştı.

Ankara ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor; Okullar tatil mi?

Ankara ve çevresinde etkili olan soğuk hava ve yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı vatandaşları zor durumda bıraktı. Kırklareli'nde bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 CM'ye yaklaştı.

20 Kasım 2017 Pazartesi 22:20
Ankara ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor; Okullar tatil mi?

Ankara ve Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor; Okullar tatil mi?

Ankara ve Kırklareli'nde etkili kar yağışı, okulların tatil olup olmadığını gündeme getirdi.Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ankara'da ise etkili olan soğuk hava dalgası ile kar yağışı akşam saatlerinde vatandaşları zor durumda bıraktı.


ANKARA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?


Başkent Ankara’da etkili olan soğuk hava ve bazı kesimlerdeki kar yağışı, öğrencilerin de akıllarında soru işareti yarattı. Yılın ilk karını gören Ankaralı öğrenciler, internet üzerinde “Ankara’da okullar tatil mi?” aramasını yapmaya başladı. Peki Ankara’da okullar tatil mi? Ankara’da yarın okullar tatil mi olacak? İşte detaylar.

ANKARA’DA OKULLAR TATİL Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı hava tahminlerinde yurdun yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiğini açıklamış ve vatandaşlara uyarılarda bulunmuştu. Başkent Ankara için de soğuk hava, şiddetli sağanak yağış ve kar yağışı uyarısı yapılmıştı.

Ankara’nın yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan hafif kar yağışı, Ankaralı vatandaşları şaşırtırken, aynı zamanda öğrencileri de meraklandırdı. Başlayan hafif de olsa kar yağışı ile birlikte öğrenciler internet üzerinde merakla “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” ve “Ankara’da okullar tatil mi?” aramasını yapmaya başladı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve Ankara’da eğitim-öğretim yarın devam edecek. Ankara’da eğitim gören milyonlarca öğrenci yarın da okullarına gidecek ve eğitimlerini sürdürecek. Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının etkisine göre Ankara Valiliği veya Ankara Valisi Ercan Topaca bir açıklama yapabilir ve okulların tatil olup olmadığını duyurabilir.

KAR KALINLIĞI 10 CM'YE YAKLAŞTI

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

AA'nın haberine göre, kar kalınlığı Kofçaz ilçesinde 7, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 6, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında ise 5 santimetre olarak ölçüldü.
Kofçaz ilçesinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı araçlar yolda kalırken, Demirköy ilçesinde de sürücüler zor anlar yaşadı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda zinciri olmayan araçların trafikte ilerlemesine müsaade etmiyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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