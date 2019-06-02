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Anne ve kızına sarkıntılık eden sapığa meydan dayağı

Anne ve kızını yolda takip ederek sarkıntılık yapan Afganistan uyruklu sapığa vatandaşlar meydan dayağı attı. Linç girişiminden polis güçlükle kurtardı..

Anne ve kızına sarkıntılık eden sapığa meydan dayağı

Anne ve kızını yolda takip ederek sarkıntılık yapan Afganistan uyruklu sapığa vatandaşlar meydan dayağı attı. Linç girişiminden polis güçlükle kurtardı..

02 Haziran 2019 Pazar 11:09
Anne ve kızına sarkıntılık eden sapığa meydan dayağı

Anne ve kızına sarkıntılık eden sapığa meydan dayağı


Anne ve kızını yolda takip ederek cinsel taciz de bulunan sapığa vatandaşlar meydan dayağı attı. Linç girişiminden polis güçlükle kurtardı..


Sultangazi'de anne ve kızını sarkıntılık yaparak cinsel tacize yeltenen sapığa vatandaşlardan meydan dayağı...

İstanbul Sultangazi’de anne ve kızını takip ederek fiziksel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli, mahalleli tarafından linç edilmeye çalışıldı. Yüzü kanlar içerisinde kalan tacizciyi, polis ekipleri linç edilmekten son anda kurtarırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı..

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, dün saat 01.00 sıralarında, iddiaya göre Afganistan uyruklu erkek şüpheli, gece saatlerinde evine gitmek için yürüyen anne ve kızını takibe aldı. Şüpheli karanlık bir sokağa yaklaşıldığında fiziksel tacizde bulundu. Tacizin ardından anne ve kızının çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi.


POLİS LİNÇTEN SON ANDA KURTARDI

Edinilen bilgilere göre şüphelinin taciz ettiğini öğrenen vatandaşlar şüpheliyi tekme, yumruk ve tokatlarla darp etti. Yüzü gözü kanlar içerisinde kalan tacizci, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı. Şüpheli polis otosuna bindirilerek uzaklaştırılırken, yaşananlar ise Fırat Eker isimli vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

TACİZCİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Hastanede doktor kontrolünden geçirilerek sağlık raporu alınan şahıs ardından Esentepe Polis Merkezi'ne götürüldü. İşlemleri yapılan şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
SultangaziSapıkCinsel TacizEsentepe Polis Merkezi
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