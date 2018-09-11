Antalya'da deprem; Vatandaşlar gece yarısı sokaklara indi

Merkez üssü Antalya Döşemealtı Ilıca yakınları olarak ilan edilen deprem, Kandilli tarafından 4.8 olarak ilan edildi. Gece yarısı Antalya'da korkuya neden olan deprem, Burdur ve Isparta'da hissedildi..

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02.02'de gerçekleşen deprem, Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedildi...

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DHA'nın haberine göre deprem, Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, saat 02.02'de merkez üssü Döşemealtı ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 47 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Aynı deprem Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından daha sonra 4.6 olarak revize edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü yine 4.8 olarak kaydederken, derinliğini ise 105 kilometre olarak bildirdi.