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Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. 

Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. 

24 Ocak 2019 Perşembe 22:07
Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı

Antalya'da hortumun savurduğu Buse Acar bulunamadı


Kemer'deki hortum dehşetinde kaybolan üniversiteli Buse'nin acılı ailesinin bekleyişi devam ediyor. Buse ile birlikte savrulan otomobil dereden çıkartılırken, baba Ahmet Acar, olaydan bir süre önce yaptığı telefon görüşmesinde eşini ve kızını yola çıkmamaları konusunda uyardığını söyledi...

Antalya’nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20),Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. 

Ayla Acar’ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi’ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bölgeye Buse’yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlarda dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar, Kemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURAYA GELMEYİN DEMİŞTİM"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. Derede bulunan otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı. Bu sırada olayın gerçekleştiği sanayi sitesinde esnaf olan Ahmet Acar’ın şok içerisinde olduğu gözlendi. Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı. Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti” dedi.

Bölgede Üniversite öğrencisi Buse Acar’ı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verilirken, 2 çocuk babası Acar’ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Antalya’nın Finike ve Kumluca İlçeleri’nde bugün öğle saatlerinde denizden oluşup içeriye doğru yayılan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeni ile her iki ilçede de bulunan yüzlerce araç zarar gördü. Hortum özellikle Kumluca İlçesi'nin Kum, Karşıyaka, Narenciye ve Kasapçayırı Mahallerinde etkili oldu.

13 YAŞINDAKİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Hortum sırasında Karşıkaya Mahallesinde evin bahçesinde bulunan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi’ye bir evin çatısından uçan parça isabet etti. Ağır yaralanan kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Berivan'ın cenazesi yarın cuma namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Hortum nedeni ile 4 ev yıkıldı. Bazı evlerin çatısı uçtu. Seraların üzerinde bulunan demirler eğilirken, onlarca dönüm alan maddi zarar gördü. Seraların üzerinde bulunan naylonlar dağıldı. Cam alanların ise camları kırılırken demirleri çöktü. Hortum nedeni ile yüzlerce araç zarar gördü. Kumluca Belediyesi Spor Kompleksi’nin çatısı uçtu. Karşıyaka Mahallesinin camisinin minaresi ise yıkıldı. Kasapçayı İlk ve Ortaokulunun çatısı uçtu. Öte yandan, Finike Sahil Kent’te ise hortum sırasında seyir halinde olan otomobillerin birbirine çarpması ile çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bazı arabalar ise yan yattı. Yaşanan gelişmelerin ardından olay yerine çok sayıda Polis, Jandarma, 112, UMKE, AFAD ekibi görevlendirildi. 

VALİ AÇIKLADI: 2'Sİ AĞIR 9 YARALI, 1 KAYIP VAR

Antalya'da geçen haftadan beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 ölü, 9 yaralımız var, ikisinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Son Güncelleme: 25.01.2019 04:09
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