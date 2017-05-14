﻿
Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

14 Mayıs 2017 Pazar 17:22

Antalya Valisi Çin halkını selamladı, sosyal medya sallandı

Çin gezisi sırasında Çin bürokratlarının geleneksel kıyafetlerini giyerek poz veren Antalya valisi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Antalya Valisi Çin halkını selamladı, sosyal medya sallandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Antalya Valisi Çin halkını selamladı, sosyal medya sallandı

Türkiye ile Çin arasındaki Turizm anlaşmaları her seferinde eleştiri ya da alay konusu olabiliyor. 1993 yılında, Ukrayna'dan satın alınan Varyag uçak gemisinin, boğazlardan geçme izni karşılığında her yıl Türkiye'ye 100 milyon Çinli turist gönderme sözü veren Pekin yönetiminin, bu sözünü yerine getirmemesi, dönemin merhum Başbakanı Bülent Ecevit iktidarını zor durumda bırakmıştı. Dev savaş gemisi Varyag'ı kağıt üstünde'Turizm eğlence gemisi' olarak gösterip boğazlardan geçiren Çin hükümeti ile Türkiye arasında Turizm rüzgarları yeniden esiyor. Sosyal medyayı kasıp kavuran Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun "Çin halkını selamlayan" fotoğrafı günün olayı oldu.

Antalya Valisi Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim' yazmış ve geleneksel Çin kıyafetleri ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Vali Karaloğlu'nun paylaşımını daha sonra kaldırdığı görülmüştü.

Cem Yılmaz, Vali'nin bu paylaşımının fotoğrafını kendi hesabından takipçileri ile paylaştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Antalya Valisi Münir Karaloğlu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a yumurtalı saldırı Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a yumurtalı...
İzmir'de en acı anneler günü; Oğlum sana gitme dedim İzmir'de en acı anneler günü; Oğlum sana...
Çin'de kritik görüşme; Türkiye, Rusya Çin arasında yeni dönem Çin'de kritik görüşme; Türkiye, Rusya Çin...
Ankaralı 70'lik işadamı, evinde çalışan genç kadını hamile bırakmış Ankaralı 70'lik işadamı, evinde çalışan...
PKK mağaraları tek tek imha ediliyor PKK mağaraları tek tek imha ediliyor
Şehit anaları, Anneler Günü'nde evlatlarına koştu Şehit anaları, Anneler Günü'nde evlatlarına...
Yukarı Çık

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a yumurtalı...
Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, bir süre önce işten çıkarılan kadın personelinin yumurtalı...

Haberi Oku