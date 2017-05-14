Antalya Valisi Çin halkını selamladı, sosyal medya sallandı

Türkiye ile Çin arasındaki Turizm anlaşmaları her seferinde eleştiri ya da alay konusu olabiliyor. 1993 yılında, Ukrayna'dan satın alınan Varyag uçak gemisinin, boğazlardan geçme izni karşılığında her yıl Türkiye'ye 100 milyon Çinli turist gönderme sözü veren Pekin yönetiminin, bu sözünü yerine getirmemesi, dönemin merhum Başbakanı Bülent Ecevit iktidarını zor durumda bırakmıştı. Dev savaş gemisi Varyag'ı kağıt üstünde'Turizm eğlence gemisi' olarak gösterip boğazlardan geçiren Çin hükümeti ile Türkiye arasında Turizm rüzgarları yeniden esiyor. Sosyal medyayı kasıp kavurannun "Çin halkını selamlayan" fotoğrafı günün olayı oldu.Antalya Valisi Karaloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Bütün Çin'i selamladım, Antalya'ya davet ettim' yazmış ve geleneksel Çin kıyafetleri ile çekilmiş fotoğrafını paylaşmıştı. Vali Karaloğlu'nun paylaşımını daha sonra kaldırdığı görülmüştü.Cem Yılmaz, Vali'nin bu paylaşımının fotoğrafını kendi hesabından takipçileri ile paylaştı.