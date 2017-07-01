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01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:50

Antalya ve Alanya'da korkutan yangın; Turistler de katıldı

Antalya ve Alanya'da çıkan yangınlar yürekleri ağıza getirdi. Yangın söndürme çalışmalarına turistler de katıldı.

Antalya ve Alanya'da korkutan yangın; Turistler de katıldı
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Antalya ve Alanya'da korkutan yangın; Turistler de katıldı


Antalya'nın Alanya ilçesindeki makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle villalara sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kargıcak Mahallesi'nde yerleşim alanındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sera, muz bahçesi ve villalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahalede bulunulan yangında 2 villa kül oldu, bir villayı söndürme çalışmaları devam ediyor.

TURİSTLER DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

İtfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki okula sıçramaması için çevresine su sıkarak önlem aldı. Bölgede tatil yapan turistler de hortumlarla su sıkıp kovalarla su taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek oluyor..

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki villa, otel ve evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

ALANYA'DA TURİSTİK BÖLGEDE MAKİLİK YANGINI

Alanya'de ise çevresinde oteller, tarım alanları ve yerleşim yerlerinin bulunduğu turistik Kargıcak Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.

Alanya merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkla oteller, seralar ve yerleşim yerlerinin yoğun olarak bulunduğu Kargıcak Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında makilik alanda yangın başladı.

Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri karadan müdahale ederken, bir helikopter de havadan müdahaleye başladı. Bölgeyi yoğun duman kaplarken, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.


 
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