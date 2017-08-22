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Arap kanalından görülmemiş 'Türk askeri' yalanı

Katar'da görev yapan Türk askerlerini diline dolayan BAE'li TV kanalları milyonlarca Arap izleyiciye öyle bir yalan söyledi ki? Kargalar bile gülmekte zorlanır.

Arap kanalından görülmemiş 'Türk askeri' yalanı

Katar'da görev yapan Türk askerlerini diline dolayan BAE'li TV kanalları milyonlarca Arap izleyiciye öyle bir yalan söyledi ki? Kargalar bile gülmekte zorlanır.

22 Ağustos 2017 Salı 20:08
Arap kanalından görülmemiş 'Türk askeri' yalanı

Arap kanalından görülmemiş 'Türk askeri' yalanı

Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma anlaşması çerçevesinde bu ülkeye giden az miktarda Türk askeri, bazı Arap ülkelerinde kara propaganda malzemesi haline geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan Dubai TV, son yılların en yalan haberine imza attı. Dubai TV spikeri, milyonlarca insanın gözlerinin içine baka baka 'Türk askeri Katar'da sokağa çıkma yasağı ilan etti' dedi. Ancak ortada ne böyle bir yasak var, ne de Katar'da görev yapan askerlerin böyle bir yetkisi. 

BÖYLESİ NE GÖRÜLDÜ NE DUYULDU

BAE merkezli yayın yapan Dubai TV, Katar'ın başkenti Doha'da hükümet karşıtı protestoların yaşandığı ve Türk askerinin sokağa çıkma yasağı ilan ettiği yönünde bir yalan habere imza attı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın yapan Dubai TV kanalı skandal bir yalan haberin altına imza attı. Kanal, Katar'ın başkenti Doha'da hükümet karşıtı protestoların olduğunu ve Türk askerlerinin de içerisinde bulunduğu bir grubun sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini öne sürdü.

Al Jazeera'de yer alan haber göre, Katar hükümeti basın ofisi iddiaları yalanladı. Ofis direktörü Saif Al Thani yaptığı açıklamada, "Bu sadece ambargo uygulayan ülkelerin uydurduğu yalan haberlerin son örneği" ifadelerini kullandı.

Al Thani, "Ambargocu ülkeler, Katar'ı izole etme konusunda giderek daha da çaresiz hale geliyor. Çünkü uluslararası toplum, bu iftira kampanyasıyla kandırılamıyor. Şimdi kamuoyu oluşturmaya odaklanmış durumdalar. Yalan haberler için milyonlar harcıyorlar." ifadelerini kullandı.
 

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Anahtar Kelimeler:
KatarTürk Askeri
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