Arenalar gidiyor, Stadyumlar geri dönüyor: Talimat Erdoğan'dan

Türkçe'de yozlaşmanın odak noktası haline gelen yeni nesil binalar ve açık alanlarda tabelalarda değişim başlıyor. Çoğu İngilizce ve Arapça kökenli site adlarıyla milyon dolarlık lüks konutlara sıra ne zaman gelir bilinmez ama, Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişim sürecini Arena'larla başlattı.'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Talimat verdim, 'arena' isimlerini kaldırıyoruz" dedi.Kasımpaşa Stadyumu’nda ÖNDER mezuniyet törenine katıldı. Statlara “Arena” adının verilmesine değinen Erdoğan, “Bakana da talimatı verdim. ‘Arena’ isimlerini statlardan kaldıracağız” dedi.“Öğrenciler zorla imam hatiplere kaydettiriliyor” iddialarını yalanlayarak “Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydettirildiği haberleri yalandır, yanlıştır, çarpıtmadır. Bunları köpürtenler kendileri faşist olduğu için herkesi öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla, toplum mühendisliği ile asla işimiz olmamıştır” dedi.İstanbul Kasımpaşa’da İmam Hatip Gençlik Buluşması’nda konuşan Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:Şu gençlikle bir araya gelip de gurur duymamak mümkün mü? Ya rab, yokluk karşısında mahcubiyet duyuyoruz. Şahsıma şu iftihar tablosunu yaşattığın için sana sonsuz hamd ediyorum. Şu nesli sen muhafaza buyur ya Rab. Şu vatanı sen koru ya Rab. Milletimizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kast edenlere fırsat verme ya Rab.Şüphesiz kudret ve kuvvet sahibi olan sensin. Sen sadece “Ol” dersin ve olur. Sen bir kulun için bir iyilik murad ettiğinde hiçbir güç ona mani olamaz. Senden başka zafer sahibi yoktur. Sen bağışlayansın ve esirgeyensin. Sen duaları kabul edensin. Bizi kapından çevirme ya Rab.“Bugünlere kolay gelmedik”Ayaklarımızı dinin üzerinde sabit tut ya Rab. Bizi yolundan sırat-ı müstakimden ayırma ya Rab. Bu geceden itibaren kalkacağımız sahurların, tutacağımız oruçların, okuyacağımız kuran-ı kerimlerin hürmetine, bizi, ülkemizi, milletimizi ve tüm Müslümanları ve insanlığı her türlü zilletten sen muhafaza eyle ya Rab. Amin.Kardeşlerim imam hatip okulların temellerini atanlar başta olmak üzere, on yıllardır bu okulların sayılarının artmasında emeği olan tüm büyüklerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi, yöneticilerimizi, bu müessesleri yaşatan tüm hayırseverlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.Tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan merhum Adnan Menderes’e bir kez daha yüce Mevladan rahmet niyaz ediyorum. Bugünlere kolay gelmedik. Sizleri üniversitelerin kapılarında sürüklediler. Fakat sabrettik, sabrettiniz. Unutmayın, sabreden kimse zafere ulaşır. İşte der ya atalarımız, sabrın sonu selamet diye. Bu sabrın sonunda hamd olsun bütün okullar kapatılmıştı.Fakat şimdi devran değişti. Artık isteyen istediği gibi istediği okula kat sayılar kalktı, gidebiliyor mu? Ama sizden bundan sonra başarı bekliyorum. Rekabetçi olacaksınız. İlimde irfanda rekabet istiyorum. Onun için de gayretinizi çok önemsiyorum. Başarılarınız bizim iftihar meselemiz olacaktır. Omuzlarında partinin emanetini taşıyan şu nesil için gerçekten çok emek verildi. Baskılar ve mücadeleler sonunda bu günlere geldi. 4 çocuğu imam hatipten mezun olmuş bir baba olarak bizler de çok çile çektik.Emin olunuz hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Başardığımız her şeyi Allah’ın yardımına, sonra davamıza bağlılığımıza borçluyuz. Bugün bulunduğumuz yere adeta tırnaklarımızla kazıyarak geldik.Bu okullarımızın tarihi, milletimizin son bir asırda yaşadıklarının bir özü, özeti gibidir. Milletimizin hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğini öğrenmek isteyenlerin ilk bakacakları yer imam hatip okulları olmalıdır. Bu okulun harcı çimento ile, kumla değil; çekilen çile ile, fedakarlıkla yoğrulmuştur. Bu okulların duvarlarının her bir tuğlasında alın teri vardır, inanç vardır. İşte bunun için imam hatipler, bu milletin halis niyetlerle oluşturduğu kurumlardır. Bu okulların sahibi milletimizin ta kendisidir.Dün olduğu gibi bugün de ısrarla bu okulları karalamaya çalışıyorlar. Her eğitim-öğretim döneminin başında birileri ısrarla yalan yanlış haberlerle imam hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyor. Bırakın, rekabetse rekabet olsun. Başı açık kız da, başı örtülü kız da hepsi üniversite yolunda rekabet etsinler. Önlerini tıkamayın.Zira eğitim ve öğretimde özgürlüğün önüne kimse geçemez. Onun için de sizlerden gayret istiyorum. Sizler gayrette bulunacaksınız. Ve unutmayın siz, seferle emroldunuz, zaferle değil. Sefer sizden, zafer Allah’tan. Bu çevreler milleti tanımadıkları, milletle hiçbir gönül bağı olmadıkları için imam hatiplere olan gönül bağını anlayamıyorlar. Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydettirildiği haberleri yalandır, yanlıştır, çarpıtmadır. Bunları köpürtenler kendileri faşist olduğu için herkesi öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla, toplum mühendisliği ile asla işimiz olmamıştır.Kardeşlerim, biz geçmişte bu tür yollara başvuranların tersine hiçbir zaman başkalarına dayatma içinde olmadık. Milletimizin kılığına, kıyafetine, ibadetine olduğu gibi evlatlarının hangi okula gideceğine de karışmadık.Bununla birlikte mesleki eğitim sistemimizin tamamını felç etme pahasına imam hatiplere uygulanan ayıbı unutmayacağız. 28 Şubat’ın bu ayıbını biz ortadan kaldırdık, biz. Öğrenci sayısı 600 binden 60 bine düşürülen okulların kapılarına vurulmuş zincirleri hamd olsun milletimizle biz kırdık, biz. İmam hatiplerde yetişen nesil, ülkesi ve milleti için her türlü fedakarlığı göze alan 15 Temmuz ruhunun ta kendisidir.