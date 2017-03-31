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31 Mart 2017 Cuma 04:07

Arınç'ın kitabını kimse almadı; Mehterle karşılanmıştı

Bir zamanlar ardında basın ordusu, canlı yayın araçları filosuyla memleketi Manisa'ya gelen Bülent Arınç'ın kitabına 20 TL veren çıkmadı..

Arınç'ın kitabını kimse almadı; Mehterle karşılanmıştı
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Arınç'ın kitabını kimse almadı; Mehterle karşılanmıştı

Türk politikasına bir dönem damgasını vuran, 22. dönem TBMM Başkanlığı ve AK Parti hükümetlerinde iki kez Başbakan Yardımcılığı yapan Bülent Arınç'a memleketinde büyük vefasızlık. Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Ak Parti içinde önemli görevlerde bulunan Bülent Arınç, kaleme aldığı 'Baki Kalan' adlı eseri, memleketi Manisa'da düzenlenen 3. Kitap Müzayedesi'nde açık artırmaya çıktı. Politikada yıldızının parladığı dönemlerde Manisa'da son derece etkili bir isim olarak bilinen Bülent Arınç'a gösterilen vefasızlık, kitap dostlarını bile çileden çıkardı.

O ŞAŞALI GÜNLER BİTTİ Mİ?

Çok değil, 2015 yılına kadar gittiği her yerde törenlerle karşılanan ve uğurlanan, sözü dinlenen Bülent Arınç, FETÖ'cü darbe girişiminin ardından adeta kendi kabuğuna çekilerek sessizliğe gömüldü.

Kitaba olan ilgiyi artırmak amaçlı düzenlenen 3. Manisa Kitap Müzayedesi'nde 20 TL’den satışa çıkarılan TBMM eski başkanı ve eski başbakan yardımcısı Bülent Arınç’ın ‘Baki kalan’ isimli kitabına alıcı çıkmadı.



Müzayede yönetmeni Mehmet Beşeri kitaba alıcı çıkmamasını ise vefasızlığa bağladı. Manisa 3. Kitap Müzayedesinde çoğu Manisalı olan yazarların anı, gezi, biyografi ve otobiyografi kitaplarının yer aldığı 100 eser açık artırma usulü ile Manisa İl Halk Kütüphanesi Çocuk Kitaplığı bölümünde satışa çıkarıldı. Kitaplar, 5 TL’den 100 TL’ye kadar farklı fiyatlarla müzayedeye çıkarken, müzayedeye Manisalılar fazla ilgi göstermedi. Müzayedeye Manisa İl Halk Kütüphanesi de katılarak kütüphanede olmayan eserleri satın aldı.

Manisa’da kitaba olan ilgiyi artırmak için bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen kitap müzayedesinin yönetmenliğini yapan Mehmet Beşeri müzayedenin açılışını gong yerine su bardağına vurduğu yemek kaşığıyla yaparken, “17 yıl oldu Manisa’ya geleli. Dediler ki ‘Uykusu derin şehir’ hatta bizim Hidayet Karakuş bunun romanını da yazmıştı. Dedim ki ne kadar uyuyan çok olursa olsun bir tane uyuyan adam uyandırmaya yeter. Ben de gideyim şu Manisalıları uyandırayım. Bir geldim ki çok uyanık varmış memlekette. Müzayedemize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Müzayedede ilk açık artırmaya çıkan kitap ise Sultan Abdülhamit’in ‘Siyasi hatıratım’ adlı eser oldu. Eser 15 TL’ye alıcı buldu.

Müzayedede kitaplar tek tek alıcılarını bulurken TBMM eski başkanlarından ve eski başbakan yardımcılarından Bülent Arınç’ın ‘Baki kalan’ isimli kitabı 20 TL’den açık artırmaya çıkarıldı. Kitap için kimsenin artırmaya katılmaması üzerine Mehmet Beşeri, “Bu politika var ya öyle bir şey ki adam şimdi vitrinde olsa 300 liraya 400 liraya giderdi bu kitap. Ben de toplumun nasıl vefasız olduğunu, yükselirken ikbal sahibiyken nasıl milletin peşinde koştuğunu ama alta düştüğünde veya alta düşer gibi göründüğünde milletin nasıl sırt döndüğünü iyi anlatabilmek için bu kitabı bilerek koydum” diyerek diğer kitapların açık artırmasına geçti.
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Bülent ArınçManisa Kitap Müzayedesi
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