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Arkadaşını öldüren 16 yaşındaki genç intihara kalkıştı

Afyon'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş´i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı...

Arkadaşını öldüren 16 yaşındaki genç intihara kalkıştı

Afyon'da tartıştığı arkadaşı Emirhan Ateş´i (17) tabanca ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen E.Ş. (16) aynı tabancayla intihara kalkıştı...

25 Haziran 2019 Salı 03:59
Arkadaşını öldüren 16 yaşındaki genç intihara kalkıştı

Arkadaşını öldüren 16 yaşındaki genç intihara kalkıştı

Biri henüz 16 yaşında cinayet zanlısı, öldürdüğü arkadaşı ise 17 yaşında. Tabanca ve bıçakla öldürdüğü arkadaşının ardından intihara kalkıştı.

Korkunç olay, gece saatlerinde Afyon'a bağlı Salar beldesinde meydana geldi. Emirhan Ateş ile arkadaşı E.Ş. henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş., iddiaya göre yanında getirdiği tabancayla Emirhan Ateş'i göğsünden ve kafasından vurdu, ardından da karnından bıçakladı.

Emirhan Ateş olay yerinde yaşamını yitirirken, E.Ş. de aynı tabancayla başına ateş etti. Edinilen bilgilere göre; ağır yaralanan E.Ş., Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi´ne getirilerek, tedaviye alındı.

Emirhan Ateş'in cansız bedeni ise otopsi yapılması için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

Anahtar Kelimeler:
AfyonSalurCinayet
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