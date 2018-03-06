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Askere gidiyoruz yalanı ile dolandırıyorlar: Bu sahtekarlara dikkat

Ellerinde küçük tepsiler, boyunlarında Türk bayrağı ve tülbentlerle "Askere gidiyoruz" diyerek kapı kapı dolaşarak para isteyen dolandırıcılara dikkat...

Askere gidiyoruz yalanı ile dolandırıyorlar: Bu sahtekarlara dikkat

Ellerinde küçük tepsiler, boyunlarında Türk bayrağı ve tülbentlerle "Askere gidiyoruz" diyerek kapı kapı dolaşarak para isteyen dolandırıcılara dikkat...

06 Mart 2018 Salı 11:22
Askere gidiyoruz yalanı ile dolandırıyorlar: Bu sahtekarlara dikkat

Askere gidiyoruz yalanı ile dolandırıyorlar: Bu sahtekarlara dikkat

Dolandırıcıların duygu sömürüsünde kullandığı yöntemler vatandaşların tepkisine neden oluyor. Suriye'de terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ederken, milli duyguların yoğunlaştığı bir dönemde vatandaşları "Askere gidiyoruz" diyerek istismar eden sahtekarların engellenmesi isteniyor.

Kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, İzmirlilerden para istiyor. Ellerinde tepsi ile gezen bu kişiler, uğradıklarına önce kolonya ikram edip, güvenlerini kazanmaya çalışıyor...

İzmir'de, dolandırıcıların yeni haksız kazanç yöntemi, Afrin'deki teröristlere yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' nedeniyle milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplamak oldu.

Edinilen bilgilere göre dolandırıcıların son haksız kazanç yöntemi, 'Askere gidiyoruz' yalanıyla harçlık istemek oldu. Kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, İzmirlilerden para istiyor. Ellerinde tepsi ile gezen bu kişiler, uğradıklarına önce kolonya ikram edip, güvenlerini kazanmaya çalışıyor. Bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtip, 'asker harçlığı' adı altında para topluyor.

Dolandırıcılar, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' sürdürülürken, milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, hastane ve cami önleriyle kalabalık caddelerde gezerek, para toplamaya çalışıyor.

Son Güncelleme: 06.03.2018 08:35
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