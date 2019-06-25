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Askerlik 6 aya düştü, bedelli askerlik kalıcı hale geldi!

Yeni askerlik sistemindeki düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Askerlik 6 aya düştü, bedelli askerlik kalıcı hale geldi!

Yeni askerlik sistemindeki düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

25 Haziran 2019 Salı 17:35
Askerlik 6 aya düştü, bedelli askerlik kalıcı hale geldi!

Askerlik 6 aya düştü, bedelli askerlik kalıcı hale geldi!

    Yeni askerlik sistemindeki düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre askerlik 6 aya düşecek ve bedelli askerlik sürekli hale gelecek. Yeni sistemin yürürlüğe girmesiyle 130 bin askerin terhis olması bekleniyor.

   Yeni askerlik sistemine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda 335 oyla kabul edildi. Yasayla, askerlik süresi altı aya inecek ve bedelli askerlik uygulaması kalıcı hale getirilecek. Yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında yaklaşık 130 bin kişinin terhis olması bekleniyor.Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylayıp Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemeyle askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

   Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmet süresini tamamlayan erbaş ve erlerin terhis tarihi, bölgedeki ulaşım imkanları dikkate alınarak memleketlerine sevk edildikleri tarih olacak. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yaklaşık 130 bin kişinin terhis olması bekleniyor.

(Haberler)

Son Güncelleme: 25.06.2019 17:41
Anahtar Kelimeler:
BedelliAskerlik
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