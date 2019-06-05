Atama bekleyen Kevser öğretmen canına kıydı

400 bin öğretmen adayı atama beklerken, göreve başlayamayan eğitimciler arasında canına kıyanların sayısı artıyor. Kevser Öğretmen'in intiharının da, bir türlü atamasının yapılmamasından kaynaklandığı iddia ediliyor.

KPSS ile atamalarda torpil ve kayırmacılık devam ederken, hatırı sayılır torpil bulamayanlar adeta hayata küsüyor.

Önceki gün intihar ederek ailesi ve sevenlerini acıya boğan Kevser A.'nın atanamadığı için girdiği bunalım sonucunda yaşamına son verdiği öne sürüldü.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı sosyal medyadaki paylaşımında “Yok başka cehennem yaşıyoruz işte!” diyerek Kevser’in fotoğrafıyla birlikte kötü haberi duyurdu.

Kevser’in Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde Matematik Öğretmenliği mezunu olduğu öğrenilirken genç öğretmen adayının atanamadığı için yaşadığı sorunlar nedeniyle canına kıydığı öne sürülüyor.

Baltacı’nın paylaşımı şöyle:



“Yok başka cehennem yaşıyoruz işte! Kevser ataması yapılmayan öğretmen kardeşimizdi. Küçükken heyecanından uyuyamadığı arife gecesinde intihar ederek yaşamına son verdi. Bu intiharın sorumlusu Kevser gibi yüzlerce kardeşimizin hayallerini ellerinden alanlardır. Unutmayacağız!”